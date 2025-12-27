Muusikko Pauli Hanhiniemi ja Pate Mustajärven tiet kohtasivat Tahdotko mut tosiaan -sanoituksen kautta.

Muusikko, säveltäjä ja sanoittaja Pauli Hanhiniemi kertoo MTV Uutisille, ettei osannut odottaa Pate Mustajärven kuolemaa.

– Osasi jollain lailla varautua siihen, että Pate on laulunsa laulanut, mutta en arvannut, että hän lähtee kokonaan pois.

– Ajattelin, että Paten elämä muuttuu syövän vuoksi sellaiseksi, ettei lavalle niin vaan kiivetä, mutta tämä kuolema tuli kyllä yllättävän nopeasti, Hanhiniemi kertoo.

Mörrimöykkyä laulava ihailun kohde, josta tuli kollega

Hanhiniemi kertoo, että ennen omaa muusikon uraansa Mustajärvi oli hänelle kundi, joka veti Mörrimöykkyä ja Hulluja koiria.

– Hän oli todella kova. Nuorukaisena katsoin Patea jossain Aulavan sivussa.

Aulava oli Alavudella sijainnut suosittu tanssi- ja bilepaikka.

– Sitten, kun päädyin Tampereelle ja olin itsekin jo bändihommissa, aloin yhtäkkiä kirjoittamaan Patelle laulun tekstejä.

Ensimmäinen laulun sanoitus, jonka Hanhiniemi teki Mustajärvelle, oli Tahdotko mut tosiaan.

– Petanderin Markku soitti siihen aikaan Popedassa ja pyysi, että tehdään tästä Patelle biisi.

– Se oli kannaltani tosi mullistavaa tulla tutuksi Paten kanssa, Hanhiniemi kertoo.

"Pate tuli ja otti syliinsä"

Hanhiniemen ja Mustajärven tiet kohtasivat myös vuonna 1997, kun he jakoivat Virgo-musikaalissa diilerin roolin.

– Pate teki 60 esitystä ja minä 60. Noihin aikoihin kirjoitin hänelle kappaleen Jukeboxin luona.

– Sitten näimme Virgon jossain kekkereissä ja Pate tuli luokseni ja otti syliinsä tai halaukseen ja sanoi, että se meni Arwolle.

Mustajärvi viittasi Popedan edesmenneeseen kitaristiin Arwo Mikkoseen.

– Jukeboxin luona kertoo siitä, kuinka kuollut toveri tulee kummittelemaan. Arwon lähtöä ajattelin, kun sen kirjoitin, Hanhiniemi kertoo.

Arwo Mikkonen kuoli synnynnäisen sydänvian aiheuttamaan sydänkohtaukseen vuonna 1986. Jukeboxin luona julkaistiin vuonna 1998 Pate Mustajärven Vol. 4-albumilla.

"Peace and love liittyy erityisellä tavalla Pateen"

Hanhiniemi on varma, että Pate Mustajärven laulut jäävät elämään monissa sydämissä.

– Monet niitä vielä hyräilevät ja kuuntelevat. On iso menetys, että tuollainen ihminen lähtee elonpiiristä pois, Hanhiniemi huokaa.

Hanhiniemi muistaa rockkollegaansa myös Facebook-päivityksessä.

– Laitoin mun Facebook-sivulle, että lepää rauhassa ja rakkaudessa Pate, koska mielestäni peace and love liittyy jollain erityisellä tavalla Pateen nimenomaan.