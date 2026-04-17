American Pie -elokuvassa näytellyt Shannon Elizabeth kertoi liittyneensä Onlyfansiin.

Vuonna 1999 julkaistu American Pie oli yksi aikakautensa suosituimmista teinikomedioista. Elokuvassa neljän lukiolaispojan porukka tekee keskinäisen sopimuksen hankkiutua eroon poikuudestaan viimeistään päättäjäisiltana. Tavoite osoittautuu yllättävän hankalaksi, ja kukin poika joutuukin keksimään omat keinonsa suostutella tyttö sänkyyn.

Elokuva nosti monta näyttelijää kohti tähteyttä. Elokuvassa vaihto-oppilaan Nadian roolissa nähtiin Shannon Elizabeth.

Shannon Elizabeth nähtiin American Pie -elokuvassa vuonna 1999.Credit: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Elizabeth kertoo People-lehdelle uudesta aluevaltauksestaan. Hän päätti liittyä Onlyfansiin.

– Olen työskennellyt koko urani Hollywoodissa, missä muut ovat määrittäneet urani narratiivin ja suunnan. Tässä uudessa vaiheessa haluan muuttaa sen, tuon esiin seksikkäämmän puolen, jota kukaan ei ole vielä nähnyt ja olen lähempänä fanejani.

Shannon Elizabeth vuonna 1999/All Over Press

Elizabeth kertoi toissa vuonna Pittsburghissa Steel City Con -tapahtumassa muuttaneensa 8 vuotta sitten Etelä-Afrikkaan työskennelläkseen -hyväntekeväisyysjärjestönsä parissa.