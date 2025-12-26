Pate Mustajärven Suomi-rockiin jättämää aukkoa ei pysty täyttämään kukaan muu, sanoo Tavastia-klubin entinen toimitusjohtaja Juhani Merimaa.

Tänään tapaninpäivänä kuollut Popedan perustajajäsen Pauli Pate Mustajärvi teki pitkän uran niin Popedan solistina kuin sooloartistinakin.

Hän ehti 1970-luvulta alkaen kiertää koko lailla kaikki Suomen keikkapaikat moneen kertaan.

Myös Helsingissä sijaitseva legendaarinen Tavastia-klubi tuli karismaattiselle lavahahmolle tutuksi.

Popeda Provinssi-festivaaleilla Seinäjoella 30. kesäkuuta 2017. Kuvassa Pate Mustajärvi.Lehtikuva

Pitkäaikainen Tavastia-klubin toimitusjohtaja, musiikkialan vaikuttaja Juhani Merimaa kertoo tunteneensa Mustajärven 70-luvulta asti. Merimaa kuvaa Mustajärveä Manse-rockin perushahmoksi.

– Hän oli hyvin ikoninen persoona, joka pystyi uudistumaan mutta kuitenkin säilyttämään energiansa, voimansa ja rockariutensa läpi elämänsä, Merimaa kommentoi MTV Uutisille.

"Toista vastaavaa henkilöä ei tule"

Mustajärven suomalaiseen rockmaisemaan jättämä aukko on Merimaan mukaan suuri.

– Ei varmasti toista vastaavaa henkilöä tule. Hänellä oli hyvin persoonallinen tapa ottaa yleisönsä lavalla. Voimakkaan persoonallisuutensa ansiosta hänellä oli sellaisiakin faneja, jotka eivät edes välittäneet rockmusiikista.

Mustajärvestä välittyi rockissa tärkeä aitous.

– Se on taidemuoto, jota on vaikea feikata, eli esittää jotain muuta kuin mitä itse on. Aitous välittyi katsojalle hyvin voimakkaasti.

Korostettu tamperelaisuuskaan ei haitannut ketään, päinvastoin.

– Se, että hän oli uskollinen omille juurilleen loppuun saakka, toi hänelle vain lisää arvotusta.

"Ei häntä juuri paikallaan pidellyt"

Merimaa tapasi Mustajärven työn puolesta useasti. Hänestä jäi Merimaalle myös yksityisenä persoonana hyvin positiivinen kuva.

– Hän oli hyvin positiivinen, reilu, huumorintajuinen ja hauska seuramies. Hänen kanssaan oli kiva jutella.

– Mutta kyllä hänellä oli aina kiire jonnekin seuraavaan keikkamestaan, että ei häntä juuri paikallaan pidellyt.

Merimaa sanoo tavanneensa Mustajärven viimeisen kerran ennen Popedan päättäiskeikkaa, joka järjestettiin Ratinan stadionilla Tampereella 2. syyskuuta 2023.

Ennen sitä Popeda esiintyi Paten johdolla vielä Tavastialla Helsingissä.

– Saatiin liput myyntiin vasta viittä päivää ennen keikkaa, mutta ne menivät heti loppuun.

Lue myös: Syöpään kuollut Pate Mustajärvi toimi Popedan keulakuvana lähes 50 vuoden ajan

Lähti liikkeelle ensimmäisestä tahdista

Merimaa sanoo ihailleensa Mustajärveä hänen laaja-alaisesta repertuaaristaan, johon sisältyi yllättäviäkin kappaleita Rolling Stonesista ja Bruce Springsteenista aina Juice Leskisen sanottamiin kappaleisiin.

– Hänen kappaleistaan saisi varmasti usean tunnin ohjelman radioon, jos haluaisi tehdä.

– En kohdannut hänen kanssaan mitään ongelmaa koskaan. Tietysti häneen kuului rokkarina tietty energialataus. Hän lähti liikkeelle aina ensimmäistä tahdista.