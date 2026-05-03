NHL:n supertähden Connor McDavidin ja Edmonton Oilersin kausi päättyi pettymykseen ja putoamiseen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Anaheim Ducksia vastaan. Päävalmentaja Kris Knoblauch paljasti McDavidin pelanneen ottelusarjassa loukkaantuneena.

Kahdella viime kaudella Stanley cup -finaaleihin asti edennyt ja molemmilla kerroilla Florida Panthersille hävinneen Oilersin kausi päättyi nyt Ducksia vastaan kuudessa pelissä voitoin 2–4.

Sarja keikahti kalifornialaisseuran suuntaan sen jälkeen, kun Oilers oli voittanut sarjan avauspelin kotonaan; Ducks vei nimiinsä kolme seuraavaa.

Kahdessa ensimmäisessä pelissä poikkeuksellisesti nollille jätetty McDavid loukkasi itseään sarjan toisessa ottelussa, ja nyt päävalmentaja Knoblauch kertoo hänen pelanneen Ducksia vastaan kovissa kivuissa.

– Sekä Connorilla että (Jason) Dickinsonilla oli murtuma jalkaterän tai nilkan alueella, ja he pelasivat kovien kipujen kanssa. He viettivät paljon aikaa valmennusryhmän kanssa selviytyäkseen siitä, Knoblauch kertoi kauden päätteeksi järjestetyssä lehdistötilaisuudessaan TSN:n mukaan.

– Se tietysti vaikutti heidän pelaamiseensa, mutta ihailen heitä suuresti siitä, että he halusivat olla pelaamassa.

Runkosarjassa pistepörssin kuudennen kerran urallaan nimiinsä vienyt McDavid teki kuudessa pelissä Ducksia vastaan kuusi (1+5) tehopistettä.

Teholukema oli maailman parhaaksikin kutsutun pelaajan kohdalla huomattavan vaatimaton -8, ja se on itse asiassa McDavidin vuonna 2015 alkaneen NHL-uran heikoin, kun kunkin kauden runkosarja ja pudotuspelit huomioidaan erikseen.