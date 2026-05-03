Poliisin valvomassa Kontiolahden mopomiitissä tapahtui yksi vakava ylilyönti.

Poliisi etsii mopoilijaa, joka rikkoi liikennesääntöjä ja pakeni virkavaltaa Kontiolahden Uuron mopomiitissä keskiyöllä sunnuntain vastaisena yönä.

Poliisin mukaan Uuron mopomiitti sujui muuten pääsääntöisesti hyvin ja tilaisuus päätettiin hieman puoli kahdentoista jälkeen. Yksi mopoilijoista ei kuitenkaan liikennesääntöjä rikottuaan jäänyt poliisin jututettavaksi. Sen sijaan mopoilija pakeni poliisilta Kontioniementiellä ja kevyen liikenteen väylillä jopa 90 km/h-nopeudella.

Poliisi pyytää havaintoja (vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai 0295 415 232) kuljettajasta, jolla oli tummat vaatteet ja valkoiset kengät, sekä Monkey-mallinen mopo. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Aiemmin lauantai-iltana Kontioniementiellä skootteri törmäsi edellä kulkeneeseen henkilöautoon Kajaanintien rampin kohdalla. Taajamanopeutta noudattanut skootterin kuljettaja loukkaantui ja henkilöautoon tuli törmäysvaurioita. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.