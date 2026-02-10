Tammikuu oli Euroopassa selvästi tavanomaista kylmempi, kertoo EU:n ilmastopalvelu Copernicus.

Sen mukaan kyse oli Euroopan kylmimmästä tammikuusta sitten vuoden 2010. Copernicuksen tiedoista kertoo Ilmatieteen laitos.

Erityisesti tammikuun jälkipuoliskolla Pohjois-Euroopassa ja Fennoskandiassa vallitsi poikkeuksellisen kylmä sää, kun tavanomaista voimakkaammin aaltoileva suihkuvirtaus ohjasi kylmää arktista ilmaa etelämmäs.

Pohjois-Euroopassa satoi monin paikoin tavanomaista vähemmän, muualla Euroopassa taas koettiin tammikuussa runsaita sateita ja tulvia.

Ympäri maailmaa nähtiin viime kuussa voimakkaita sään ääri-ilmiöitä. Siinä missä pohjoisella pallonpuoliskolla oli laajoja kylmyysjaksoja, eteläisellä pallonpuoliskolla kärvisteltiin poikkeuksellisessa kuumuudessa.

Tavanomaista lämpimämpää oli arktisilla alueilla, kuten Kanadan saaristossa, Grönlannissa ja Venäjän Kaukoidässä.

Eteläisellä pallonpuoliskolla kuumuus loi otolliset olosuhteet maastopaloille Australiassa, Chilessä ja Patagoniassa, Ilmatieteen laitos kertoo.

– Meneillään olevan La Nina -ilmiön takia globaali keskilämpötila on nyt hieman alempi kuin vuosien 2023–2024 El Nino -piikin aikana. Lämpötilat voivat nousta jälleen ennätyslukemiin, jos ennustettu El Nino -ilmiö toteutuu loppuvuoden aikana, sanoo tiedotteessa Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.

Pohjoisen kylmistä jaksoista huolimatta ilmaston lämpeneminen jatkuu.

Tammikuun keskilämpötila oli 12,95 astetta maailmanlaajuisesti eli se oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin tammikuu. Kuukausi oli 1,47 astetta esiteollista tasoa eli vuosien 1850–1900 keskiarvoa lämpimämpi.