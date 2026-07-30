Hailuodon saaren entisen lautan rakenteissa pesii rauhoitettuja haarapääskysenpoikasia, jotka ovat vaarassa kuolla, jos lautat viedään pesintäaikana työkäyttöön Etelä-Suomeen.

Hiljattain Hailuodon ja Oulunsalon välille avattiin uusi siltayhteys, jonka takia vanhat lauttayhteydet lakkautettiin.

Lautojen, sekä niiden rantautumiseen tarkoitetuissa rakennelmissa pesii lukuisia räystäspääskyjä poikasineen. Nyt rakennelmat puretaan ja lautat pyritään siirtämään.

Lauttojen oli tarkoitus lähteä jo aiemmin Etelä-Suomeen uusiin hommiin, mutta pesissä kasvavat rahoitettujen pääskysten pesintä siirsi lauttojen siirtoja.

MTV Uutisten haastatteleman silminnäkijän tietojen mukaan lautat aiotaan siirtää jo nyt, vaikka linnut ovat tehneet niissä oleviin pesiin uudet poikaset edellisten lähdettyä.

– Tässä ei ole nyt mitään järkeä, että poikaset suurin piirtein tapatetaan. Heillä on ilmeisesti sellainen lupahakemus meneillä, jossa saisivat luvat lintujen hävittämiseen.

Silminnäkijän mielestä lauttojen siirtämisessä on kiireen ja painostuksen tuntua, kun uudet poikaset halutaan jo nyt pois, eikä vasta syyskuun lopussa, jolloin pesät olisivat tyhjiä lintujen muuton myötä.

Näin vastaa yhtiö

Finferriesin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo kertoi hiljattain Ylelle, että lintujen pesintä on onnistunut ja päättynyt.

– Ihmettelyn aiheena vielä on se, käyttävätkö lentokykyiset poikaset pesiä vielä yöpymiseen.

MTV Uutisiin yhteyttä ottaneen silminnäkijän mukaan aihe herättää keskustelua kylällä.

– Ihmiset ovat todella huolestuneita. Pitäisi odottaa, että pesintä loppuu.