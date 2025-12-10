Snow kertoo, että isyys on hänelle kaikki kaikessa.
– Tyttäreni on paras asia elämässäni. Hän on tuonut elämääni todella paljon syvemmän merkityksen.
Hänen lapsensa on päässyt näkemään isänsä tv:ssä. Se on saanut hänessä aikaan lähinnä hämmentyneitä ilmeitä.
– Hän on tietysti ollut ihmeissään, että miten voin olla hänen vieressään ja tv:ssä samaan aikaan. Sitä on ollut hauska seurata, Snow naurahtaa.
Päätös Salkkareihin paluusta oli helppo. Ehdotus tuli tuotannon suunnalta.
– Olin toivonut, että hahmo saisi jatkoa, ja kun pyyntö takaisin paluusta tuli, niin se tuntui ihan selvältä jutulta.
Alexander Snow'n roolihahmo Alex Martin poistui sarjasta yhdessä Nellan kanssa. Pari muutti Lontooseen. Nyt Alex palaa Pihlajakadulle, mutta kuinka hänen ja Nellan suhteen on käynyt, se selviää Salkkareissa.
– Alex on mahtava tyyppi. Odotan aina innolla, että mitä kaikkea käsikirjoittajat ovat keksineet hahmolleni. Olen koittanut itsekin oppia Alexilta sitä asennetta, että ei tämä elämä niin vakavaa ole, Snow kertoo.
Videolla näyttelijä kertoo, millä mielin hänet otettiin takaisin mukaan tuotantoon. Katso video!