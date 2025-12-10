



Salatut elämät -näyttelijä Alexander puhuu kauniisti 3-vuotiaasta tyttärestään. Katso video! Salattujen elämien näyttelijä Alexander Snow tekee paluun sarjaan. Puolen vuoden tauon aikana näyttelijä pääsi viettämään laatuaikaa 3-vuotiaan tyttärensä kanssa. Näyttelijä Alexander Snow palaa Salatut elämät -sarjaan. Hän kertoo, että paluu puolen vuoden tauon jälkeen tuntuu hyvältä. – On mahtavaa olla takaisin. Tätä on odotettu. Tauko tuntui yllättävän pitkältä, Snow sanoo MTV Uutisten haastattelussa.





Alexander Snown esittämä hahmo Alex Martin nähdään pian Salkkareissa.

Sarjasta poissa ollessaan hän vietti aikaansa 3-vuotiaan tyttärensä kanssa ja teki näyttelijän töitä teatterissa.

– Sain keskittyä olemaan läsnä oleva isä. Sen lisäksi olin Tampereen Komediateatterilla töissä.

Snow kertoo, että isyys on hänelle kaikki kaikessa.

– Tyttäreni on paras asia elämässäni. Hän on tuonut elämääni todella paljon syvemmän merkityksen.

Hänen lapsensa on päässyt näkemään isänsä tv:ssä. Se on saanut hänessä aikaan lähinnä hämmentyneitä ilmeitä.

– Hän on tietysti ollut ihmeissään, että miten voin olla hänen vieressään ja tv:ssä samaan aikaan. Sitä on ollut hauska seurata, Snow naurahtaa.

Päätös Salkkareihin paluusta oli helppo. Ehdotus tuli tuotannon suunnalta.

– Olin toivonut, että hahmo saisi jatkoa, ja kun pyyntö takaisin paluusta tuli, niin se tuntui ihan selvältä jutulta.

Alexander Snow'n roolihahmo Alex Martin poistui sarjasta yhdessä Nellan kanssa. Pari muutti Lontooseen. Nyt Alex palaa Pihlajakadulle, mutta kuinka hänen ja Nellan suhteen on käynyt, se selviää Salkkareissa.

– Alex on mahtava tyyppi. Odotan aina innolla, että mitä kaikkea käsikirjoittajat ovat keksineet hahmolleni. Olen koittanut itsekin oppia Alexilta sitä asennetta, että ei tämä elämä niin vakavaa ole, Snow kertoo.

Videolla näyttelijä kertoo, millä mielin hänet otettiin takaisin mukaan tuotantoon. Katso video!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.