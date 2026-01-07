Näyttelijä Johanna Puhakka teki paluun Salkkareihin.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2026.

Näyttelijä Johanna Puhakka hyppäsi jälleen Alissa Nikkisen rooliin Salatut elämät -sarjassa. Puhakka on nähty viimeksi vuonna 2019 Salkkareissa ja sen jälkeen Rantabaari-sarjassa.

Äitiyslomalta Alissa Nikkisen saappaisiin hypännyt Johanna Puhakka kertoo, että paluu on tuntunut hyvältä.

– Alissa on ollut taka-alalla nyt parin vuoden ajan, ja itse olen keskittynyt perhe-elämään. Tämä on tuntunut hyvältä hetkeltä palata. Tuntuu kuin olisi palannut toiseen kotiin, sillä täällä on niin paljon tuttuja töissä.

Alissa Nikkinen (Johanna Puhakka) ja Aki Nikkinen (Sami Uotila) kohtaavat jälleen isän ja tyttären roolissa.MTV Oy / Kimmo Jaatinen

Pian 10 vuotta Alissan roolia tehnyt Puhakka omaksui nopeasti tutun roolihahmonsa. Alkuun häntä jännitti, että pystyykö enää sisäistämään samalla tavalla tekstiä kuin ennen lasten saamista.

– Mietin, että onko minun "äitiaivoista" enää sellaiseen, mutta onneksi se pelko osoittautui nopeasti turhaksi.

Puhakka kokee, että Rantabaarin tapahtumat ovat muokanneet Alissaa ja Salatuissa elämissä nähdäänkin monenlaisilla liemissä keitetty nuori nainen.

– Hahmo on kasvanut vuosien saatossa ja ehkä nutturakin on hieman löystynyt siinä samassa. Se on mielestäni hyvä asia, Puhakka kiittelee.

Kaksoiselämää

Hän on elänyt hetken aikaa niin sanottua kaksoiselämää, sillä kuvaukset Salkkareissa alkoivat jo syksyllä. Sosiaalisen median vaikuttajanakin tunnettu Puhakka jakaa elämäänsä somessa ja on joutunut piilottelemaan muun muassa seuraajiltaan sarjassa mukanaolon.

Televisiossa Alissa nähtiin ensimmäisen kerran 5. tammikuuta vuoden ensimmäisessä Salkkarit-jaksossa.

Hän on saanut faneilta tasaiseen tahtiin kyselyjä mahdollisesta paluusta sarjaan.

– Tänäkin aikana, kun olen jo ollut kuvauksissa, monet ovat kadulla ja erilaisissa tapahtumissa kyselleet, että voisinko tehdä paluun Salkkareihin. Siinä on sitten joutunut valehtelemaan jotain ympäripyöreää, Puhakka naurahtaa.

Ehdotus sarjaan paluusta tuli viime keväänä tuotannolta.

– Siinä kohtaa olin saanut jo nauttia perhe-elämästä ja äitiyslomasta, joten se ehdotus tuli hyvään paikkaan. Puhuimme asiasta kotona, mutta aika nopeasti ilmoitin, että tulen.

Myös puoliso Samuel Glassar oli innoissaan Puhakan töihin paluusta.

– Se, että tässä maailman tilanteessa on ylipäätään tarjolla näyttelijän töitä, on harvinaista. Joten tämä on mielettömän hieno mahdollisuus. Samuel sai puolestaan jäädä lasten kanssa kotiin.

Puhakka ja Glassar saivat kaksospojat heinäkuussa 2024. Pojat ovat pian puolitoistavuotiaita.

– Minusta tuntuu, että he eivät vielä oikein ymmärrä sitä, että olen töissä. En myöskään joudu olemaan liian pitkiä aikoja pois heidän luotaan, mikä on ihanaa. Itselläni on sellainen fiilis, että työ ja vanhemmuus ovat tällä hetkellä todella hyvässä balansissa.

Videolla Johanna Puhakka kertoo, millaista arki kahden vilkkaan taaperon kanssa on! Katso yllä oleva video!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.