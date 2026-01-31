Anna Rimpelä saa Salkkarit-roolinsa tiimoilta huomattavasti aiempaa enemmän viestejä.

Näyttelijä ja stand up -koomikko Anna Rimpelä on ratkonut Pihlajakadun rikoksia ylikomisario Tiina Rajalana jo vuodesta 2011 saakka. Pitkään Rajalaa nähtiin Salkkareissa vain satunnaisesti, mutta viime vuosina hahmo on juurtunut yhä enemmän osaksi Pihlajakadun vakioporukkaa.

Rajalan lisääntynyt ruutuaika näkyy muun muassa Rimpelän viestiboksissa.

– Viestejä tulee tosi paljon enemmän kuin ennen, hän kertoi Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa MTV Uutisille.

– Ja kyllä minä luulen, että ihmiset myös tunnistavat nykyään enemmän. Veikkaan, että olen ollut pitkään ihmisille sellainen ihan tutun näköinen tyyppi. Nyt saatetaan jo olla, että hei, tuo on se poliisi. Niin minulle on ainakin naapurini sanonut, hän nauroi.

Luukon murha pitää Rajalan ja tämän poliisikollegat kiireisinä.

Rimpelä ei osaa sanoa, onko häntä joskus luultu oikeasti poliisiksi. Hän heittää, että on hyvä, jos hän levittää olemuksellaan pientä kunnioitusta ja pelkoa.

– Että ihmiset olisivat, että tuolta hän tulee, pitää olla varovasti, Rimpelä sanoi.

Viestit, joita Rimpelä saa Salkkarit-faneilta, ovat sävyltään positiivisia. Moni on kertonut toivovansa Rajalaa vielä enemmän ruutuun.

– Ne ovat tosi kivoja viestejä. Hahmoani ilmeisesti pidetään aika coolina, se on ihan kivaa, hän nauroi.

Rimpelä kuvaa Rajalan olevan tärkeilevä auktoriteettihahmo. Tällaisen henkilön nahkoihin hyppääminen on ollut näyttelijälle mieluisaa.

– Saatan itse olla vähän ujo, enkä ota itselleni kauheasti tilaa, niin on kivaa näytellä päinvastaista henkilöä.

28:47 Videolta näet Salkkareiden synttärilehdistötilaisuuden esityksineen ja yllätyksineen.