



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Näin ajokorttilakia aiotaan kiristää | MTV Uutiset





Näin ajokorttilakia aiotaan kiristää 2:27 Mitkä ovat tätä nykyä poikkeusluvan perusteet? Katso video! Julkaistu 29 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Poikkeusluvan ajokorttiin on voinut saada 17-vuotiaana. Nyt hallitus haluaa tiukentaa tällaisten lupien saamista ja rajoittaa niiden käyttötarkoitusta. Hallitus haluaa muuttaa ajokorttilakia puuttumalla erityisesti 17-vuotiaden poikkeuslupiin. Liikenneturvan toimitusjohtajan Pasi Anteroisen mukaan uudessa ajokorttilaissa keskeistä on se, että poikkeuslupien saamista tiukennetaan ja käyttötarkoitusta rajoitetaan. – Eli rajoitetaan yöaikaista ajamista. Lisäksi mukaan tulisi hieman lisää ajokoulusta, mikä koskee kaikkia uusia kuljettajia. Näin ajokorttilailla vaikutetaan kaikkien kuljettajien turvallisuuteen, Anteroinen sanoo Huomenta Suomessa. Käytännössä lisäkoulutus tarkoittaa, että henkilöauton riskientunnistuskoulutukseen tulee neljä lisätuntia, joista kolme on teoriaa ja yksi ajotunti. Suomen Autokoululiiton puheenjohtajan Timo Suomisen mielestä lisätunteja saisi olla vieläkin enemmän. Lue myös: 17-vuotias vertasi itseään rallikuskiin, kaverit pyysivät hidastamaan – 16-vuotias jääkiekkoilija kuoli ulosajossa

– Kolmella teoriatunnilla toki pääsee alkuun ja vähän syvemmälle ihmisen käyttäytymiseen ja riskientunnistamiseen. Ja kyllä yksi lisäajotuntikin auttaa. Nykyään ajotunteja on kuitenkin sen verran vähän, että oppilaat tulevat tunneille puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla. Näin ollen suuri osa ajasta menee perusasioiden opetteluun, Suominen selventää.

Ikäpoikkeuslupien myöntäminen on hyvin aluekohtaista. Suomisen mukaan pääkaupunkiseudulla määrä on noin 20 prosentin luokkaa ikäluokasta, joka hakee ja saa poikkeusluvan, kun taas maaseudulla luku voi olla 70 prosenttia.

Pekka Lehdon ja Liisa Pessin poika Julius kuoli 17-vuotiaana kolaroidessaan leikkuupuimurin kanssa. Juttu jatkuu videon alla.

8:12 Vuosien oikeustaistelu: Pekka Lehdon ja Liisa Pessin mukan Julius ei saanut oikeutta.

Uusille kuskeille alempi promilleraja

Liikenneturva on tuonut käsiteltävänä olevaan uuteen ajokorttilakiin mukaan oman ehdotuksensa, jonka mukaan uusille kuljettajille olisi aiempaa alempi promilleraja ensimmäiset kaksi vuotta ajokortin myöntämisestä.

– Tämä tulee siitä, että tiedämme, että hyväksytty ajokorttidirektiivi asettaa muutaman vuoden päästä vaateen tai oletuksen Suomelle siitä, että meidän täytyy puuttua nykyistä tiukemmin uusien kuljettajien rattijuopumustapauksiin, Anteroinen kertoo.

– Alempi promilleraja olisi itsestään selvä ratkaisu, mikä on käytännössä normi jo kaikkialla Euroopassa. Taitaa olla neljä Euroopan maata, jossa ei vielä ole alempaa promillerajaa uusille kuljettajille. Suomi on tällä hetkellä väärässä seurassa, hän jatkaa.

Anteroinen kuitenkin painottaa, että isot asiat liikenneturvallisuudessa on jo tehty.

– Pienillä keinoilla voimme vielä parantaa ja pelastaa muutamia ihmishenkiä joillain toimilla, hän korostaa.

Katso yllä olevalta videolta, mitkä ovat tätä nykyä poikkeusluvan perusteet, ja miten niitä ollaan kiristämässä.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.