Auto vajosi louhokseen, kaksi nuorta kuoli – samana päivänä ajokortin saaneen 17-vuotiaan kuskin rikosepäilyt tarkentuivat

Laitilan louhosturman esitutkinta on päättynyt ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Kaksi nuorta kuoli kesäkuun alussa harvinaisessa onnettomuudessa, missä auto putosi louhokseen.

Autoa ajanut 17-vuotias kuljettaja oli saanut poikkeusluvan ajaa autoa juuri turmapäivänä. Hän on myöntänyt ajaneensa autoa turmahetkellä ja selvittänyt viranomaisille tapahtumien kulkua.

Rikoksista ei epäillä muita henkilöitä. Kuljettajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta. Aiemmista rikosepäilyistä putosivat pois vahingonteko sekä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Asianomaisilla ei ollut epäillylle vaatimuksia vahingonteon osalta.

– Alue ei ole tieliikennelain soveltamisalan mukainen tie, sanoo tutkinnanjohtaja, komisario Arttu Visuri Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Nuorille louhoksen viereinen hiekka-alue oli entuudestaan tuttu ajopaikka. Nuoret eivät esitutkinnan mukaan kaahanneet, vaan ajoivat alueella maltillista nopeutta. Auto oli kuitenkin riistäytynyt käsistä ja ajautunut louhokseen, joka oli täynnä vettä. Käytetty auto oli tieliikennekelpoinen.

Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät veteen uponneesta henkilöautosta kaksi poikaa, jotka lääkäri totesi paikan päällä menehtyneiksi.

Uponneesta autosta ulospäässeet pojat kuljetettiin jatkohoitoon. Heidän vammansa eivät ole vakavia.