Hallitus esittää henkilöautoa poikkeusluvalla ajaville 17-vuotiaille kuljettajille yöaikaista ajokieltoa.
Hallituksen esitysluonnoksessa 17-vuotiaiden kuljettajien ajaminen henkilöautoluokan ajokorttia edellyttävällä ajoneuvolla kiellettäisiin puolenyön ja aamuviiden välillä.
Kiellon rikkomisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon.
Kiellon valvontaa varten 17-vuotiaan kuljettajan olisi merkittävä ajoneuvonsa erityisellä tunnuksella.
Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti esitysluonnoksen ajokorttilain muuttamisesta tänään lausuntokierrokselle.