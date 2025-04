Autokoulukonkari: Nuori kuski voi kokea hengenvaarallisen yllätyksen, kun vauhti kiihtyy

Yli 20 vuotta autokouluyrittäjänä toiminut kertoo, mikä alalla mättää.

Nurmijärvellä viime viikolla tapahtunut kuolonkolari on järkyttänyt laajalti.

Kaksi vuonna 2008 syntynyttä alaikäistä tyttöä kuoli kolarissa Nummelantiellä Nurmijärvellä alkuillasta perjantaina. Kolmas saman ikäinen tyttö loukkaantui vakavasti ja hänet kuljetettiin onnettomuuspaikalta sairaalaan.

Tavoitimme Uudenmaan Autokouluyhdistyksen puheenjohtajan Merja Nikusen kommentoimaan suomalaisen ajo-opetuksen tilaa.

Nikusen mukaan opetus on autokouluissa hyvällä tasolla, mutta hän antaa sapiskaa oppituntien vähäisestä määrästä.

– Teoriatunteja olisi hyvä olla hieman lisää ja ajotunteja ihan selkeästi lisää, hän toteaa.

Taustalla on pari vuotta sitten voimaan tullut lakimuutos. Aiemmin teoriatunteja oli opetuskokonaisuudessa kaikkiaan 19 pakollista. Nykyisin pakollisia teoriatunteja on vain kahdeksan.

Korona vaikutti opintoihin

Nikunen kertoo, että koronapandemian aikana autokoulujen teoriaopetuksessa siirryttiin pitkälti etäopintoihin. Tälläkin on seurauksensa.

– Kun oppilaat olivat läsnä, niin opettajat oppivat paremmin tuntemaan oppilaitaan.

Nikusella on myös vankka mielipide, mitä tulee ajosimulaattoreihin ja liukkaan kelin ajoharjoitteluun, jota ei hänen mielestään pitäisi suorittaa ajosimulaattorilla lainkaan.

– Nykynuoret pelaavat paljon, mutta simulaattori ei ole peli. Siinä yritetään opettaa taitoja elämän varrelle, Nikunen painottaa.

Nikunen sanoo ajosimulaattorin olevan hyvä apuväline muun ajo-opetuksen rinnalla.

– Mutta en kyllä oikein sanoisi, että se korvaa ajokokemusta.

0:52 Animaatio paljastaa: Näin Nurmijärven tragedia tapahtui.

Vauhti voi yllättää

Nikunen pitää niin ikään harmillisena rataharjoittelun vähäisyyttä nykyisessä ajo-opetuksessa.

Pitkä kokemus on osoittanut hänelle, että vasta harjoitusradalla moni huomaa vauhdin merkityksen. Näin on varsinkin silloin, kun vauhtia on liikaa.

– Monelle tulee yllätyksenä, miten auto käyttäytyy liukkaalla, olen huomannut opetustyössä.

Nikunen kertoo, että ei ole täysin vakuuttunut ajokortin ikäpoikkeusluvasta. Se antaa mahdollisuuden saada ajokortin jo 17-vuotiaana.

– Että pitäisikö vaan malttaa ja odottaa, että on 18-vuotias? Silloin on kuitenkin ehkä vähän enemmän järkevöitynyt.

Yli kaksikymmentä vuotta alalla yrittäjänä toimineen Nikusen viesti nuorille kuskeille on yksinkertainen.

– Malttia ja vähän kaasua pois.