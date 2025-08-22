Poliisi: Näin voisimme estää nuorten kuolemia liikenteessä

Poliisin mukaan hyvä keino estää nuorten liikennekuolemia olisi 17-vuotiaalle ajo-oikeuden myöntäminen vain aidosti poikkeustilanteessa.

Poliisi on halunnut kiinnittää lainsäätäjien huomion ajokortin poikkeusluvan hakemiseen jo 17-vuotiaana.

Poliisi vetoaa tiedotteessa siihen, että ajokortin poikkeusluvan tulisi olla todellinen poikkeuslupa.

17-vuotiaiden liikenteessä kuolleiden kuljettajien osuus on kasvanut merkittävästi.

Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan vuosina 2019-2024 yhteensä 13 nuorta 17-vuotiasta henkilö- ja pakettiauton kuljettajaa kuoli tieliikenteessä.

Vastaavasti vuosina 2013–2018 kuolleita oli yksi.

Poliisn mukaan on hyvin mahdollista, että mikäli ikäpoikkeuslupajärjestelmää ei olisi vuonna 2018 otettu käyttöön, 17-vuotiaiden kuolemien määrä tieliikenteessä olisi sittemmin saattanut lisääntyä korkeintaan muutamalla, mutta ei 12 kuolemalla eli 70 prosentilla, kuten nyt on käynyt.

Poikkeuslupa vain erityisestä syystä

Nuorten kuljettajien onnettomuudet liittyvät poliisin mukaan usein esimerkiksi ylinopeuksiin, päihtyneenä ajamiseen, turvalaitteiden käyttämättömyyteen tai tieltä suistumisiin.

Poliisin on helppo yhtyä julkisuudessa esitettyihin mahdollisiin muutoksiin lainsäädännön osalta liittyen 17-vuotiaiden poikkeuslupaa B-ajo-oikeuden osalta.

Nykyisen poikkeuslupamenettelyn muuttaminen niin, että 17-vuotiaalle voitaisiin myöntää ajo-oikeus vain erityisestä syystä selkeästi poikkeuksellisissa tilanteissa, vaikuttaisikin poliisin mukaan voimakkaasti nuorten liikenneturvallisuuteen.