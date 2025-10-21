Digitaalisesta ajokortista tulee EU:n pääasiallinen ajokorttimuoto.

EU-parlamentti hyväksyi tiistaina unionille uudet ajokorttisäännöt, joilla pyritään parantamaan EU:n liikenneturvallisuutta.

Uusille kuljettajille tulee uusien sääntöjen myötä ainakin kahden vuoden koeaika. Digitaalinen ajokortti voi uusien sääntöjen myötä korvata perinteisen fyysisen ajokortin.

Ajokiellot ovat uusien sääntöjen myötä voimassa myös ulkomailla.

Ajokortin saamiseksi kuljettajan on nyt osoitettava, että hän on tietoinen kuolleisiin kulmiin liittyvistä riskeistä, kuljettajaa avustavista järjestelmistä, ovien turvallisesta avaamisesta ja riskeistä, joita aiheutuu puhelimen käytöstä ajaessa.

– Meppien vaatimusten seurauksena uusissa koulutus- ja testausvaatimuksissa painotetaan entistä enemmän kuljettajien tietoisuutta jalankulkijoista, lapsista, pyöräilijöistä ja muista haavoittuvista tienkäyttäjistä, EU-parlamentti kirjoittaa tiedotteessaan.

Tiukemmat säännöt kokemattomille kuskeille

17-vuotiaat voivat jatkossa hankkia ajokortin, mutta heidän on ajettava kokeneen kuljettajan seurassa, kunnes he täyttävät 18 vuotta.

Uusissa säännöissä asetetaan ensimmäistä kertaa vähintään kahden vuoden koeaika kokemattomille kuljettajille. Näihin kuljettajiin sovelletaan tiukempia sääntöjä ja seuraamuksia, jos he ajavat alkoholin vaikutuksen alaisina tai eivät käytä turvavöitä tai lasten turvajärjestelmiä.