"Sehän oli järkyttävä uudistus": Ajo-opettaja pysähtyi Nurmijärven turmapaikalle ja havahtui, mikä kaikki ajo-opetuksessa on pielessä

Ajo-opetuksen ammattilaiset muuttaisivat nuorten ajo-opetuksessa pikaisesti muutaman asian.

MTV Uutisten haastattelemat ammattilaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että autokoulun ulkopuolisia opetuslupia ei pitäisi myöntää ilman minkäänlaista taitojen ja tietojen testausta.

Nurmijärven perjantainen kuolonkolari on nostanut kysymyksen sekä ajo-opetuksen tolasta että poikkeusluvista, joilla alaikäisetkin voivat saada ajokortin. Kolarissa kuoli kaksi alaikäistä tyttöä ja kolmas on sairaalahoidossa.

Nurmijärveläinen autokouluyrittäjä Pasi Tommiska Varma Autokoulusta sanoo miettineensä jo pidempään muutamaa asiaa, jotka ajo-opetuksessa on pielessä. Nämä asiat nousivat mieleen uudelleen, kun hän pysähtyi viikonloppuna Nummelantiellä onnettomuuspaikalle.

Tommiska on itse liikenneopettaja ja ottanut itsekin ajotutkintoja vastaan. Hän haluaisi muutoksen erityisesti kolmeen asiaan: vähentäisi simulaattorit opetuksessa minimiin, laittaisi tiukemmat kriteerit ajo-opetuslupiin sekä nuorten ikäpoikkeuslupiin ajokorttien myöntämisessä.

– Simulaattori pitäisi poistaa lähes kokonaan. Niistä ei saa yhtään mitään irti, pois lukien pimeänajon opetus. Kaikkein pelottavinta on, että simulaattorilla annetaan liukkaan kelin opetusta. Sillä ei ole mitään tekemistä autolla ajon kanssa, että videopeliruudulla pyörii kuva, etkä saa mitään tuntumaa tilanteeseen tai tapahtumiin, Tommiska sanoo.

Hänen mukaansa moni vanhempi ostaa lapselleen kuitenkin mieluusti simulaattorikursseja, koska ne ovat edullisempia kuin varsinaiset ajotunnit.

– Ajokortin maksajilla, eli vanhemmilla, ei ole yleensä kosketusta simulaattoreihin. He saavat ainoastaan markkinointiviestejä, joissa simulaattorien sanotaan olevan tutkitusti jopa autoja parempia opetuksessa. Simulaattorit ovat isojen autokoulujen rahantekovälineitä.

Opetuslupaopetuksessa omat karikkonsa

Yhä useampi nuori saa kortin opetusluvalla eli esimerkiksi oma vanhempi antaa pakollisen ajo-opetuksen tunnit autokoulun sijaan. Asiassa on Tommiskan mukaan pahiten pielessä se, että opetuslupaopettajien tietoja ja taitoja ei testata lainkaan.

– Sehän oli järkyttävä uudistus vuonna 2018, että opetuslupaopettajan ei tarvitse itse suorittaa teoriakoetta eikä opetuslupaopettajan tietotasoa testata enää ollenkaan.

Tommiska kertoo pahimmillaan useammankin opetusluvalla osan opetuksesta saaneen oppilaan kertoneen autokoulussa riskientunnistusta suorittaessaan, että oma äiti tai isä on opettanut, että kärkikolmion takaa tullessa kannattaa risteys ylittää niin nopeasti kuin mahdollista, koska joku voi tulla muuten päälle.

– Kun sitten autokoulussa ollaan selitetty, että kolmio tarkoittaa väistämisvelvollisuutta, ja oikeasti sen nähdessään pitää hidastaa, ennakoida ja tarkkailla tilannetta, on oppilas ollut, että ’Ahaa, nyt tässä jotakin järkeä', Tommiska kertoo.

Hänen mukaansa ikäpoikkeuslupia ajokortin saamiseen myönnetään liian löyhästi.

– Lupaa voi hakea lähes millä tahansa syyllä, ja se myönnetään lähes automaattisesti. Käsitykseni mukaan lähes sata prosenttia hakemuksista hyväksytään. Hulluin syy, minkä olen kuullut, on, että henkilö on harrastanut omaehtoista suunnistusta ja on tarvinnut korttia, koska on halunnut päästä harrastamaan eri metsiin. Mielestäni perustelujen pitäisi olla vankemmat – esimerkiksi työ, opiskelu tai tavoitteellinen kilpa-urheilu, Tommiska sanoo.

Asennekoulutus jää usein ohueksi

Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen on myös sitä mieltä, että opetusluvalla opettaville pitäisi olla testi ennen kuin he saavat opettaa.

– Siihen opetusluvan saamiseen pitäisi saada opettajalle jonkinlainen teoriakoe, että varmistuttaisi että tieto ja taitopuoli on kunnossa.

Suomisen mukaan teoria- ja asennekoulutus jää nykyisessä systeemissä usein liian ohueksi, suoritti kortin sitten autokoulussa tai opetusluvan saaneen yksityishenkilön kanssa.

– Aiemmin teoriatunteja oli 24 tuntia, mutta vuoden 2018 ajokorttilakiuudistuksen jälkeen ne puristettiin kahdeksaan tuntiin.

– Teoriaopetus on mennyt 80-prosenttisesti verkkoon. Se on ikävä asia, että oppilaiden kanssa ei tule suoraa kanssakäymistä, koska silloin syntyisi keskustelua. Verkko-opetuksessa kynnys kysyä kasvaa usein liian suureksi.

Moni haluaa luonnollisesti saada ajokortin mahdollisimman halvalla, mikä johtaa siihen, että otetaan autokouluista koulutuspaketti minimiopiskeluvaatimuksilla tai anotaan esimerkiksi vanhemmille opetuslupa, jolloin kortti tulee halvemmaksi. Suominen ei kuitenkaan vetäisi suoraan yhtäläisyysmerkkiä nuorten kolareiden ja esimerkiksi vähentyneiden teoriatuntien välillä.

– En tiedä kuinka paljon [muutos] näkyy onnettomuuksissa. Kyllä perusliikennesäännöt tulee käytyä ihan hyvin verkossa läpi. Mutta oman tilan hallinta ja se, miten kuljetaan kavereiden kanssa ja miten tunnistetaan riskejä. Siihen liveopetus on tehokkaampaa, Suominen sanoo.