Miksi suomalaiset hylkäsivät viinan? MTV:n kierros yöelämässä paljasti sukupolvien välisen kuilun

Suomalaisten alkoholin kulutus on laskenut pian 20 vuoden ajan.

Alkoholin myynti on vähentynyt huomattavasti viime vuosina Suomessa. Selityksiä juomakulttuurin muutokseen oli lähdettävä hakemaan toiminnan ytimestä.

Suomalaisten alkoholin kulutus on laskenut lähes taukoamatta pian 20 vuoden ajan. Viime vuosina ”nykynuorten raittiudesta” on puhuttu kiihtyvään tahtiin.

Pelkästään vuonna 2024 anniskelukäyttöön myytävien juomien myynti väheni peräti viidellä prosentilla.

Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Salla Hekkala jalkautui perjantai-iltana kahteen Helsingin keskustassa sijaitsevaan yökerhoon selvittämään, miten alkoholin käytön väheneminen siellä näkyy.

"Sen ei tarvitse olla alkoholia"

Tänä vuonna avatussa Tokio Karaokessa vuoropäällikkö Alina Poutiaisen mukaan neste virtaa – on se minkälaista tahansa.

– En ehkä puhuisi alkoholin myynnin vähenemisestä vaan korostaisin alkoholittomien myynnin lisääntymistä. Se on ollut hirveässä suosiossa, sanoo Poutiainen.

– Olemme tosi paljon painottaneet, että alkoholittomiin lonkerohiin saadaan makua, kun lisätään siirappia ja muuta tällaista.

Alko kertoi aiemmin elokuussa, että alkoholittomien juomien myynti kasvoi heinäkuussa yli 65 prosentilla edellisvuodesta.

Nuorempaa sukupolvea edustava Marko Korhonen on perjantain kunniaksi valinnut alkoholillisen oluen.

– Tykkään, että on jotakin juomista, mutta sen ei tarvitse olla alkoholia, hän pohtii.

Kokonaisuudessaan Korhonen arvioi kuluttavansa oluistaan noin puolet alkoholittomana.

– Kyllä mä saatan olla täällä vaikka arkisin lauleskelemassa ja silloin on jokin holiton olut tai muu vastaava.

Korhonen on saanut karaoke-esityksensä vedettyä, joten kotiinlähtö on tänään edessä jo reilusti ennen iltakymmentä.

"Me vaan otetaan viinaa"

Varttuneemman väen luvatulla bilepihalla Mummotunnelissa istuu niin ikään olut kädessään nuoremman sukupolven juhlija. 27-vuotias Vesa Valtonen kertoo, että kyseessä on illan ensimmäinen olut.

Alkoholia hän ei kuitenkaan kuvaile itselleen kovin tärkeäksi elementiksi hauskanpidossa.

– Näin kesällä tulee silloin tällöin otettua.

Hän kertoo olevansa liikkeellä ”fiilispohjalta”.

– Tavoite on tänään lähteä aikaisin kotiin, mutta saa nähdä, mihin ilta vie.

Valtonen sanoo, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluu alkoholi. Kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että nuoret eivät enää käytä alkoholia lainkaan samalla tavalla kuin vielä vuosituhannen vaihteessa.

Mutta miksi näin?

Keski-ikäistä juhlijakuntaa edustavalla Eija Rimpilällä on omat veikkauksensa.

– Luulen, että nuoriso käyttää aika paljon huumeita. Alkoholi vähenee senkin takia, hän toteaa Mummotunnelissa.

Edessä on joukko shotteja.

– Me ollaan sen verran vanhoja, että me ei ymmärretä huumeiden päälle. Me vaan otetaan viinaa.

"Muoti-ilmiö"

Pöytäseurueen muut jäsenet ovat samoilla linjoilla.

– Uusi sukupolvi on enemmän terveysmyönteistä. Tämä on uusi muoti-ilmiö, mikä on hyväkin asia, toteaa Katja Lauronen.

Hän uskoo, että nuoret osaavat pitää hauskaa ilman viinaakin.

– Mutta voin sanoa, että aikuisena on paljon hauskempaa, jos juo vähän enemmän.

Samaa ikäkuokkaa oleva Petri pohtii myös, onko nuorilla enää rahaa juhlia samalla tavalla.

– Meidän aikana, kun oltiin 90-luvun nuoria, käytiin joka viikonloppu bailaamassa.

Katso artikkelin videolta kokonaisuudessaan Viiden jälkeen -reportaasi Helsingin yöelämästä!