Verottajan lausuntokierroksella oleva ohje on myrkkyä pienpanimoille.
Suomalaisten pienpanimoiden toiminta on merkittävästi vaikeutumassa.
Näin käy, jos verohallinnon uusi ohjeistus tulee voimaan, arvioi Pienpanimoliitto MTV Uutisille.
Verohallinnon päivitetyn ohjeistuksen mukaan niin sanottujen yhteistyöoluiden tekeminen veisi kaikilta oluen teossa mukana olevilta panimoilta mahdollisen pienpanimoalennuksen.
MTV Uutiset on nähnyt ohjeistuksen luonnoksen.
Mahdollinen pienpanimoalennus lasketaan tuotetun olutlitramäärän perusteella.
Alkoholijuomaverosta voi saada alennusta portaittain 10–50 prosenttia, jos oluen kokonaistuotanto alittaa 10 miljoonaa litraa.
Yhteistyöoluilla tarkoitetaan sellaista olutta, jonka kaksi tai useampi panimoa esimerkiksi ideoivat yhdessä, mutta joka valmistetaan ja pullotetaan yksinomaan yhden panimon tiloissa.
– Jos (ohjeistuksen) luonnos menee tällaisenaan läpi, se aika varmasti lopettaa yhteistyöoluet kokonaan, Pienpanimoliiton viestintäkoordinaattori Esa Salminen arvioi.
Oluen etikettiin on tapana laittaa kaikkien mukana olleiden panimoiden nimet, mikä on esimerkiksi markkinoinnin kannalta usein hyödyllistä kaikille osapuolille.
– Monille tällainen yhteistyö on elintärkeä tunnettavuuden lisäämisen keino, Salminen sanoo.
Jos yhteistyöoluita ei enää jatkossa tehdä, vaikeutuu myös suomalaisten pienpanimo-oluiden ulkomaille markkinointi, Pienpanimoliitto uskoo.
Puhtaasti liikevaihdollisesti niiden merkitys on pienpanimoliiton mukaan "hyvin pieni", sillä erät eivät ole yhteistyöoluissa suuria.
Pienpanimoliiton mukaan vientimarkkina avautuu panimolle usein niin, että pienpanimon henkilökunta tapaa esimerkiksi oluttapahtumassa ulkomaisen panimon, jonka kanssa päätetään tehdä yhteistyöolut.
Näin saadaan niin sanotusti jalka oven väliin, mikä esimerkiksi olutharrastajien myönteisten arvioiden myötä voi ulkomailla herättää kiinnostuksen myös yhteistyöoluessa mukana ollutta suomalaispanimoa kohtaan.
Maahantuontiin ongelmia
Pienpanimoliiton mukaan verottajan uusi ohjeistus voi hankaloittaa myös ulkomaalaisten oluiden maahantuontia Suomeen.
Valmisteveron alennuksen nimittäin saa myös Suomeen tuotavaan ulkomaalaiseen olueen, jos sen valmistaja täyttää vero-ohjeen vaatimukset.
Jatkossa tätä alea ei saisi, jos maahantuotavan oluen tehnyt panimo olisi kyseisen kalenterivuoden aikana valmistanut yhteistyöoluen.
Yhteistyöoluet ovat maailmalla erittäin yleisiä.
Näin verottaja ohjeistaa
Yhteistyöoluiden tekemisen veroseuraamuksiin otetaan esimerkin avulla kantaa verohallinnon päivitetyssä ohjeistuksessa seuraavasti:
Panimot A ja B tekevät yhteistyötä oluen valmistuksessa.
Ne kehittävät oluen reseptin yhdessä, mutta oluen valmistus tapahtuu yksinomaan Panimo A:n tiloissa. Oluen valmistaja ja reseptin omistaja on Panimo A. Valmis olut pakataan pakkaukseen, jossa näkyvät molempien panimoiden nimet ja logot. Panimo A ei maksa korvausta Panimo B:lle tämän nimen ja logon eli tavaramerkin käytöstä.
Vaikka tavaramerkin käytöstä ei makseta korvausta, tilanteessa on
Lisenssivalmistusta harjoittava panimo ei voi saada pienpanimoalennusta.
Ohje, jota ei valvottu
Verohallinnon mukaan kyse ei ole lainsäädännön uudistuksesta, vaan "olemassa olevan ohjeen havainnollistamisesta".
Yhteistyöoluita tekee vähintään 90 prosenttia kaikista suomalaisista pienpanimoista jossain vaiheessa, Pienpanimoliitto arvioi.
Marraskuussa Juomaposti uutisoi veroviranomaisten poikkeuksellisesti katsoneen Mallasseppien ja Mad Finn Brewing Co:n tehneen yhteistyöoluen, joka katsotaan lisenssivalmistukseksi.
Verottajan mukaan juuri lisenssivalmistusta harjoittava panimo ei voi saada pienpanimoalennusta.
Se, miksi verottaja huomautti juuri kyseisten panimoiden yhteistyöoluesta, ei ole tiedossa.
Ennen tätä verottaja ei pitkään käytännössä lainkaan puuttunut yhteistyöoluiden valmistukseen. Ei, vaikka Pienpanimoliitto myöntää niiden tekemisen olleen lainsäädännön "harmaata aluetta".
Pienpanimot ovat luottaneet Euroopan unionin direktiiviin, jonka mukaan panimoita, jotka toimivat yhteistyössä ja joiden yhteenlaskettu vuosituotanto on enintään 200 000 hehtolitraa, voidaan kohdella verotuksessa yhtenä pienenä riippumattomana panimona.
– Suomessa pienpanimoiden veroalennuksissa rajat ovat tuota alhaisemmat, mutta alalla on tulkittu, että jos pienten panimoiden tuottamat litrat jäävät yhdessäkin rajojen alle, niin yhteistyöoluita voisi tehdä turvallisin mielin, Pienpanimoliitosta kommentoidaan.
Verottajan ohjeistuksessa katsotaan, että sallittuja yhteistyön muotoja pienpanimoille ovat yhteinen markkinointi ja reseptien kehittäminen.
Yhteistyöoluiden valmistaminen "luonteeltaan" juuri tämänkaltaista toimintaa, Pienpanimoliitto katsoo.
Verottaja näyttää nyt katsovan toisin.
Verohallinnon uudistettavan ohjeistuksen mukaan yksikin yhteistyöolut veisi mahdolliset pienpanimoiden veroalen kaikilta oluen tekemisissä mukana olleilta panimoilta.
Käytännössä se veisi pohjan yhteistyöoluiden tekemisen taloudellista järkevyydeltä.
Ohjeistuksen luonnos on lausuntokierroksella 12. tammikuuta 2026 saakka. Ohje päivitetään lausuntokierroksen jälkeen.