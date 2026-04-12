Poliisit ja ensihoitajat löysivät porraskäytävän seitsemännen kerroksen tasanteelta tajuttoman miehen ampumahaava vatsassaan. Hän kuoli tapahtumapaikalle. Ketään muita ei ollut paikalla.

Valvontakameroista selvisi, että uhri oli mennyt sisään porraskäytävään toisen miehen kanssa puoli kolmen jälkeen yöllä. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin uhrin seurassa ollut mies poistui talon ulko-ovesta.

– Vastaajan kertomus on ollut tässä hyvin merkittävä ja johdonmukainen. Hän kertoi, että hänen kimppuunsa käytiin, valot rappukäytävässä sammuivat ja hän lähti vetäytymään rappusia alaspäin. Hän ampui yhden laukauksen ihmistä kohti, ja laukaus osuikin tähän hänen kaveriinsa, Pälsi kertoo.