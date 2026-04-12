Lahden keskustassa Mariankadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä tapahtui maaliskuussa 2023 henkirikos. 30-vuotiasta miesuhria ammuttiin pistoolilla vatsaan.
Ampuja kiisti syyllistyneensä tappoon. Hänen mukaansa laukauksen oli tarkoitus osua toiseen mieheen ja kyse oli hätävarjelusta.
Naapurit soittivat hätäkeskukseen aamuyöllä 29. maaliskuuta, kun rappukäytävästä kuului laukauksen ääniä.
Poliisit ja ensihoitajat löysivät porraskäytävän seitsemännen kerroksen tasanteelta tajuttoman miehen ampumahaava vatsassaan. Hän kuoli tapahtumapaikalle. Ketään muita ei ollut paikalla.
– Samassa kerroksessa asui ihmisiä, jotka olivat poliisille entuudestaan tuttuja. He eivät tulleet heti avaamaan ovea. Oveen oli ammuttu kaksi laukausta. Ihmiseen osuneen laukauksen lisäksi rapussa ammuttiin kaksi muuta laukausta, aluesyyttäjä Pasi Pälsi kertoo Rikospaikan haastattelussa.
Aluksi useita kiinni
Poliisit vartioivat asunnon ovea ja odottivat lisävoimia paikalle. Poliisit olivat varustautuneet luotiliivein ja konepistoolein.
Hetkeä myöhemmin asunnosta käskytettiin ulos kolme ihmistä, jotka otettiin kiinni rikoksesta epäiltyinä.