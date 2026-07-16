MTV:llä seurataa strutsien kehitystä suorassa lähetyksessä, jota voi seurata MTV Katsomossa!
Ensimmäinen strutsinpoikanen kuoriutui MTV:n Strutsilivessä torstaiaamuna. Ensiaskeliaan ottanut poikanen on siirretty kuoriutumishäkkiin.
Pikkuruinen strutsi on kuoriutumishäkissä muutaman päivän sen omaksi turvaksi ja että sen jalat vahvistuvat.
Seuraavaksi Strutsilivessä jännitetään milloin tuore untuvikko saa uusia kavereita.
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Projektia seurataan MTV Katsomossa kuukauden ajan, jonka aikana katsojat pääsevät näkemään maailman suurimman linnun kehitysvaiheita yötä päivää.
Strutseja seurataan kolmessa paikassa. Katsojat pääsevät seuraamaan munavaihetta, kuoriutumisvaihetta, sekä pikkustrutsien ensiaskelia.
Strutsiliveä seurataan Ketolan Strutsitilalta, joka on Suomen suurin ja Nurmijärvellä on nykyisin maailman suurin strutsiesiintyvyys väkilukuun nähden.
Strutsi on suurin nykyisin elävä lintu, joka kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi. Se on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometrin tuntinopeudella.