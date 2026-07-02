Viranomaiset tekivät järkyttävän löydön Ohion maaseudulta.

16 saman perheen lasta löytyi järkyttävistä olosuhteista Yhdysvaltain Ohiosta, kertoo Yhdysvaltalainen PBS News.

Lapset löytyivät maaseudulta ränsistyneestä talosta, jossa he olivat eläneet yli 4 vuotta suljettuna yhteen pieneen huoneeseen.

Viranomaiset löysivät lapset vahingossa suorittaessaan toista tutkintaa lähialueella.

Vintonin piirikunnan sheriffi Ryan Cain kertoo uutiskanavalle, että lapset olivat hyvin huonossa kunnossa. Hänen mukaansa osa lapsista ei osannut puhua ja yhden lapsista kerrotaan olevan kehitysvammainen.

Lapset ovat iältään puolestatoista vuodesta 18:aan vuoteen, sekä poikia että tyttöjä.

Lapset toimitettiin löytämisen jälkeen sairaalahoitoon ja yksi lapsista on kriittisessä tilassa.

– Suurta osaa karjastamme pidetään paremmissa oloissa, kun näitä lapsia. Todella kuvottava näky, Cain toteaa.

Viranomaisten mukaan näyttää siltä, ettei kukaan perheen ulkopuolella ollut tietoinen lapsista. Kukaan heistä ei myöskään käynyt koulua.

– He näyttivät löytyessään lähes villieläimiltä, totesi Ohion osavaltion oikeusministeri Andy Wilson kanavalle.

Poliisi on eristänyt alueen.

Lapset ovat tällä hetkellä Ohion sosiaalipalvelun huostassa. Lasten vanhempia ja kahta isovanhempaa syytetään törkeästä lasten vaarantamisesta ja vakavasta fyysisestä vahingonteosta.