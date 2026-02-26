Myssyfarmi kertoo lopettavansa toimintansa.
Talousvaikeuksien kanssa kamppaillut pöytyäläinen Myssyfarmi kertoo lopettavansa toimintansa ja aloittavansa varaston loppuunmyynnin.
– Vuosien varrella olemme onnistuneet liki kaikessa, mihin olemme ryhtyneet, mutta lopulta emme saaneet volyymia nostettua tarpeeksi suureksi kannattavuuteen. Kun kuluja sopeutettiin, tippui myös myynti, sanoo toimitusjohtaja Anna Rauhansuu tiedotteessa.
Vistolan kylältä maailmalle singahtanyt Myssy oli varsinainen ilmiö. Myssyä on nähty niin muotiviikoilla kuin kansainvälisissä tavarataloissakin. Tuotteet on neulottu käsin paikallisten eläkeläisrouvien eli myssymummojen toimesta suomenlampaiden villasta. Vielä tänäkin vuonna mummojen neulomukset olivat esillä Vogue Scandinaviassa.