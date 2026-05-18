Yhdeksänkymppisen muistisairaan miehen tililtä katosi 135 000 euroa. Miestä isäkseen kutsuva 33-vuotias nainen väitti, että mies oli itse siirtänyt rahat hänelle.

Vanhus oli myynyt sijoitusasuntonsa ja rahat olivat peräisin näistä kaupoista.

Vanhuksella oli naisystävä, jonka kanssa hän vietti aikaa. Jostakin syystä myös vanhuksen entinen naisystävä aikuisen tyttärensä kanssa pyöri samaan aikaan kuvioissa ja myös majaili vanhuksen luona.

Vanhuksen biologinen poika huolestui, kun ex-naisystävän tytär soitti hänelle ja pyysi isän pankkitunnuksia. Pojalla ei niitä ollut, eikä hän muutoinkaan olisi niitä luovuttanut.

Soitto herätti kuitenkin epäilyn 33-vuotiaan naisen puuhista.

Poika yritti tavoittaa isäänsä, mutta ei tavoittanut tätä enää puhelimitse. Hän pyysi isänsä ystävää tarkistamaan tilanteen.

Yhdeksänkymppinen isä oli ollut humalassa keskellä päivää, mikä ihmetytti poikaa. Tällainen ei ollut isän tapaista.

Sitten poika oli saanut tekstiviestin isän ex-naisystävän numerosta, että pojan pitäisi soittaa tämän numeroon, jos halusi puhua isänsä kanssa.

Naisystävä yritti puuttua

Samaan aikaan myös vanhuksen naisystävä ihmetteli, miksei mies vastannut puhelimeen. He olivat sopineet, että mies kyläilisi naisystävänsä luona. Ajokeli oli huono.

Pari oli pitänyt yhtä kymmenisen vuotta, mutta eivät asuneet yhdessä.

Lopulta kun naisystävä sai yhteyden vanhuksen puhelimeen, siihen vastasi miehen ex-naisystävä. Tämä kertoi muuttaneensa tyttärensä kanssa miehen luokse ja ilmoitti, ettei naisystävällä olisi sinne enää asiaa.