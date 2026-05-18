Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan.
Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2 700 ihmistä 17 maassa.
Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.
Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna.
Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2 160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.
Kuva Teheranista 6. toukokuuta. Seinälle on maalattu Iranin uuden korkeimman johtaja Mojtaba Khamenein kuva.AFP / Lehtikuva