Antti Pennasen Leijoniin on pesiytynyt jääkiekon MM-kisojen alun perusteella täysin uusi tapa rakentaa hyökkäyksiä.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi teki huomion heti Leijonien ensimmäisestä MM-kisaottelusta Saksaa vastaan, jossa esimerkkiä näyttää joukkueen ehdoton liideri Aleksander Barkov.

– Erittäin voimakas trappipelaaminen silloin, kun oli se hetki, ja haettiin (kiekkoa) alhaalta viidellä pelaajalla, Kivi analysoi videonäytteiden kera.

Tällaista pelitapaa ei ole näkynyt missään Antti Pennasen ajan turnauksissa – ei 4Nationsissa, ei viime kevään MM-kisoissa eikä myöskään pronssiin päättyneissä olympialaisissa.

– Mielenkiintoista seurata, miten se turnauksen aikana pysyy ja kehittyy, ja varsinkin, kun Barkov omaksui sen heti, se on myös joukkueelle helpompi myydä, Kivi toteaa.

Kahdella voitolla kisat avannut Suomi jatkaa MM-turnaustaan maanantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.

Videolla näytteitä pelitavasta, jota Leijonissa ei ole vielä Antti Pennasen aikana nähty.