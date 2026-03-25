



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Vanhuksilta haettu pankkikortteja kotiovelta ja huijattu jopa 60 000 euroa – kolmikko otettu kiinni Poliisin mukaan soittaja on pankkien edustajaksi esittäytymällä saanut uhreja tekemään tilisiirtoja. Kuvituskuva / All Over Press Julkaistu 44 minuuttia sitten MTV UUTISET

Rikosvahingot uhria kohden ovat noin 50 000–60 000 euron suuruisia. Poliisi tutkii useampaa rikossarjaa, jossa samasta ulkomaalaisesta puhelinnumerosta on soitettu useille 1940-luvulla syntyneille ihmisille ainakin Espoossa ja Kirkkonummella ja viety suuria summia rahaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan uhreja on alle kymmenen. Rikosvahingot uhria kohden ovat noin 50 000–60 000 euron suuruisia, poliisi kertoo tiedotteessa. Poliisin mukaan soittaja on taitavasti pankkien edustajaksi esittäytymällä saanut uhreja hyväksymään tilisiirtoja epäiltyjen tileille. Rahoja on lukuisten eri välitilien kautta siirrelty Suomesta erimaalaisille, eurooppalaisille tileille. Osassa tapauksista epäillyt ovat myös käyneet uhrien luona esimerkiksi pankkikortteja hakemassa. Epäillyt ovat teeskennelleet olleensa pankin edustajia ja että pankki noutaa kortit varotoimena. Poliisi muistuttaa, että pankin virkailijat tai muutkaan viranomaiset eivät tule koskaan hakemaan pankkikortteja kotioveltasi. Kiinniottoja Espoossa ja Lahdessa Maaliskuussa Länsi-Uudenmaan poliisi otti kiinni kaksi miestä, joiden epäillään noutaneet Espoossa asuvan uhrin kotoa pankkikortit. Miehet ovat kertoneet nostaneensa asianomistajan varoja yli 30 000 euron arvosta kauppakeskuksen pankkiautomaateilta. Lahdessa taas poliisi otti kiinni kolmannen miehen, jonka tilille yhden asianomistajan varoja siirrettiin yli 50 000 euroa. Rikoskokonaisuuteen liittyy myös kaksi nuorta miestä, joita epäillään kolmatta uhria kohtaan tehdystä rikoksesta.

– Tutkimukset ulkomaan tapahtumien osalta ovat osin kesken. Tiedossa olevia ulkomailla olevia suomalaisia tullaan etsintäkuuluttamaan, ja heitä tullaan ottamaan kiinni Suomeen saapumisen jälkeen, tiedotteessa kirjoitetaan.

Toimi näin, jos epäilet joutuneesi huijatuksi tai epäilet huijausta Jos epäilet, että sinulle soittava henkilö saattaa olla huijari, lopeta puhelu lyhyeen.

Voit varmistaa asian aitouden ottamalla itse yhteyttä omaan pankkiisi.

Jos epäilet antaneesi tietosi väärään paikkaan, ilmoita pankkisi tai luottokorttiyhtiösi sulkupalveluun, jolloin tunnukset kuoletetaan ja väärinkäyttö estetään. Tee tämän jälkeen rikosilmoitus poliisille.

