Poliisi tutkii useampaa rikossarjaa, jossa samasta ulkomaalaisesta puhelinnumerosta on soitettu useille 1940-luvulla syntyneille ihmisille ainakin Espoossa ja Kirkkonummella ja viety suuria summia rahaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.
Poliisin mukaan uhreja on alle kymmenen. Rikosvahingot uhria kohden ovat noin 50 000–60 000 euron suuruisia, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisin mukaan soittaja on taitavasti pankkien edustajaksi esittäytymällä saanut uhreja hyväksymään tilisiirtoja epäiltyjen tileille. Rahoja on lukuisten eri välitilien kautta siirrelty Suomesta erimaalaisille, eurooppalaisille tileille.
Osassa tapauksista epäillyt ovat myös käyneet uhrien luona esimerkiksi pankkikortteja hakemassa. Epäillyt ovat teeskennelleet olleensa pankin edustajia ja että pankki noutaa kortit varotoimena.
Poliisi muistuttaa, että pankin virkailijat tai muutkaan viranomaiset eivät tule koskaan hakemaan pankkikortteja kotioveltasi.
Kiinniottoja Espoossa ja Lahdessa
Maaliskuussa Länsi-Uudenmaan poliisi otti kiinni kaksi miestä, joiden epäillään noutaneet Espoossa asuvan uhrin kotoa pankkikortit.
Miehet ovat kertoneet nostaneensa asianomistajan varoja yli 30 000 euron arvosta kauppakeskuksen pankkiautomaateilta.
Lahdessa taas poliisi otti kiinni kolmannen miehen, jonka tilille yhden asianomistajan varoja siirrettiin yli 50 000 euroa.
Rikoskokonaisuuteen liittyy myös kaksi nuorta miestä, joita epäillään kolmatta uhria kohtaan tehdystä rikoksesta.