Italian jalkapallon kakkostasolla Serie B:ssä Palermo on hävinnyt Catanzarolle maalein 0–3 nousukarsintojen välierien ensimmäisessä osaottelussa.
Kotijoukkue Catanzaro iski kaikki kolme maaliaan ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Illan sankari oli Pietro Iemmello, joka teki Catanzaron kaksi ensimmäistä maalia ja syötti kolmannen.
Palermon pelaavassa kokoonpanossa olivat sekä huuhkajahyökkääjä Joel Pohjanpalo että maalivahti Jesse Joronen.
Joukkueet kohtaavat toistamiseen ensi keskiviikkona. Välierän voittaja jatkaa kaksiosaiseen finaaliin, jonka voittaja nousee Serie A:han.