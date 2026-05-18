Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa.
Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä.
Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä.
Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy.