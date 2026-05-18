OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62 prosenttia enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla.
Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta.
Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11 prosenttia naisia enemmän sijoitusvarallisuutta.
OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.