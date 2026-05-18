Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta.
Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026–2028 rakentamisvaiheen työt.
Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti.
Raitiotien kustannuksesi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtionapu.
Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi viides Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikennettä.