Sidney Crosby tulistui Suomea vastaan pelattavan MM-välierän tuomarille avauserässä.

Tuomarikameramateriaali paljastaa, että Kanadan supertähti kävi kuumana tilanteesta, jossa hän kaatui yhdessä Suomen Aatu Rädyn kanssa. Crosbyn mielestä hänet kampitettiin.

– Mielestäni te vain sotkeuduitte toisiinne. Jos viheltäisin tuon, se olisi karmea vihellys, tuomari perusteli Crosbylle, joka latoi vihaista tekstiä kirosanojen sävyttämänä takaisin.