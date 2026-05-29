MTV Urheilun asiantuntijat Olli Jokinen ja Sami Kapanen pitävät Leijonien keskikaistaa jopa Suomen MM-historian kovimpana.
Aleksander Barkov, Anton Lundell, Aatu Räty ja Hannes Björninen ovat kantaneet Leijonien sentterivastuita käynnissä olevissa MM-kisoissa.
Ja tulosta on tullut, mistä kertoo myös se, että Suomi pelaa MM-välierissä lauantaina.
Erityisesti kisojen päätösviikolla tehojenkin osalta liiton lähtenyt Barkov on kerännyt 2+7=9 pistettä. Lundellilla ja Rädyllä pisteitä on kasassa kuusi, Björniselläkin neljä.
Tehojen lisäksi nelikko on loistanut muun muassa aloitusympyrässä – kaikki ovat turnauksen kärkikymmenikössä.