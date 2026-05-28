Leijonat-tähti Aleksander Barkovin hauska heitto tallentui tuomarikameraan kesken MM-puolivälierän Tshekkiä vastaan.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-välierä Kanada–Suomi lauantaina kello 21.00!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
MTV Urheilun seurantaan torstain MM-puolivälieristä pääset tästä linkistä!
Toisessa erässä Barkov ajautui maalinedushässäkkään Suomen hyökkäysalueella. Tuomari kiiruhti paikalle, kun hetken aikaa ehkä näytti siltä, että Barkovin ja tshekkipelaajan välille saattaa syntyä kahakkaa.
Tilanne laukesi kuitenkin ilman kontaktia. Tämän jälkeen Barkov totesi hauskasti tuomarille tämän kiiruhtamisesta.
– Luulitko, että tappelen jonkun kanssa? Leijonien kapteeni tiedusteli.
– Tappelu? En. Luulen, että ehkä he (tshekkipelaajat) ajattelivat niin.