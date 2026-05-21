Anton Lundell räväytti häkkipäänä – MM-Leijonissa tästä "tulisi vähän sanomista"

3:33 Leijonan iholla: Anton Lundell – "Aivan uskomaton esimerkki".

Julkaistu 44 minuuttia sitten

Leijonien MM-joukkueen NHL-tähti Anton Lundell nauttii jääkiekossa edelleen samoista asioista kuin pikkupoikana. Lundell on noussut viime vuosina kiekkoperheen suurmenestyjäksi. Kaksi Stanley Cupia Florida Panthersin paidassa merkittävässä roolissa, MM-hopea ja olympiapronssi Leijonissa ja maailmanmestaruudet sekä 18- että 20-vuotiaissa. Aikamoinen saalis 24-vuotiaalle pelaajalle. Lue myös: Kommentti: Mikael Granlund saapui MM-kisoihin – lentokentän tuloaulassa riitti draamaa MTV Urheilun toimittajan Jani Uotilan Leijonan iholla -insertissä Lundell palaa myös uransa alkuvuosiin, junioriaikoihin. Tuolloin kaukalossa viiletti mailan lapansa "seepraerkkauksella" koristellut häkkipää.

– En ole vielä aikuisiällä kehdannut ottaa niitä käyttöön. Voisi kuvitella, että siitä tulisi vähän sanomista, Lundell naurahtaa nyt.

– Tarvitsee vähän lisää sellaista swaggeria (asennetta), jos haluaa painaa semmoisilla erkoilla. Sitten pitää oikeasti tulosta tulla.

Yllä olevalla videolla on katsottavissa hieno läpileikkaus Lundellin tähänastisesta jääkiekkourasta.

