Leijonien MM-joukkueen NHL-tähti Anton Lundell nauttii jääkiekossa edelleen samoista asioista kuin pikkupoikana.
Lundell on noussut viime vuosina kiekkoperheen suurmenestyjäksi. Kaksi Stanley Cupia Florida Panthersin paidassa merkittävässä roolissa, MM-hopea ja olympiapronssi Leijonissa ja maailmanmestaruudet sekä 18- että 20-vuotiaissa. Aikamoinen saalis 24-vuotiaalle pelaajalle.
MTV Urheilun toimittajan Jani Uotilan Leijonan iholla -insertissä Lundell palaa myös uransa alkuvuosiin, junioriaikoihin.
Tuolloin kaukalossa viiletti mailan lapansa "seepraerkkauksella" koristellut häkkipää.