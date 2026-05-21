Kylie Minogue kertoo Netflix-dokumentissaan saaneensa toisen syöpädiagnoosin alkuvuodesta 2021.

Keskiviikkona julkaistussa, hänen nimeään kantavassa uudessa Netflix-dokumentissaan australialainen laulaja paljastaa, että hän sai toisen syöpädiagnoosin sen jälkeen, kun hän oli selvinnyt rintasyövästä vuonna 2005.

– Toinen syöpädiagnoosini tuli alkuvuodesta 2021. Pystyin pitämään sen omana tietonani. Toisin kuin ensimmäisellä kerralla, sanoi 57-vuotias Minogue.

– Onneksi selvisin siitä jälleen, ja kaikki on nyt hyvin, hän jatkoi.

– Hei, kuka tietää, mitä on tulossa, mutta popmusiikki antaa minulle voimaa. Intohimoni musiikkia kohtaan on suurempi kuin koskaan.

Minogue kertoo dokumentissa päättäneensä pitää asian itsellään.

Minogue kertoo kamppailleensa "löytääkseen oikean hetken" kertoa, mitä hän oli käynyt läpi toisella kerralla, etenkin kun hänen Grammy-palkittu dance-pop-singlensä Padam Padam menestyi vuonna 2023.

– En tuntenut velvollisuutta kertoa syövästäni maailmalle, ja itse asiassa en vain pystynyt siihen silloin, koska olin pelkkä varjo entisestä itsestäni, Minogue sanoo dokumentissa.

