Kylie Minogue kertoo Netflix-dokumentissaan saaneensa toisen syöpädiagnoosin alkuvuodesta 2021.
Kylie Minogue kertoo uudessa Netflix-dokumentissaan saaneensa toisen syöpädiagnoosin alkuvuodesta 2021.
Keskiviikkona julkaistussa, hänen nimeään kantavassa uudessa Netflix-dokumentissaan australialainen laulaja paljastaa, että hän sai toisen syöpädiagnoosin sen jälkeen, kun hän oli selvinnyt rintasyövästä vuonna 2005.
– Toinen syöpädiagnoosini tuli alkuvuodesta 2021. Pystyin pitämään sen omana tietonani. Toisin kuin ensimmäisellä kerralla, sanoi 57-vuotias Minogue.
– Onneksi selvisin siitä jälleen, ja kaikki on nyt hyvin, hän jatkoi.
– Hei, kuka tietää, mitä on tulossa, mutta popmusiikki antaa minulle voimaa. Intohimoni musiikkia kohtaan on suurempi kuin koskaan.
Minogue kertoo dokumentissa päättäneensä pitää asian itsellään.
Lue lisää: Kylie Minogue: Itkin itseni uneen joka ilta
Minogue kertoo kamppailleensa "löytääkseen oikean hetken" kertoa, mitä hän oli käynyt läpi toisella kerralla, etenkin kun hänen Grammy-palkittu dance-pop-singlensä Padam Padam menestyi vuonna 2023.
– En tuntenut velvollisuutta kertoa syövästäni maailmalle, ja itse asiassa en vain pystynyt siihen silloin, koska olin pelkkä varjo entisestä itsestäni, Minogue sanoo dokumentissa.