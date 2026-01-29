Suomalaiskeittiöiden yleinen raaka-aine voi olla kohtalokas paistinpannuille.

Monen suomalaisen keittiöstä löytyy jo parhaat päivänsä nähneitä kattiloita ja pannuja. Onko kuluneista keittiövälineistä enää mihinkään, ja miten voisi ennaltaehkäistä pannujen ja kattiloiden tuhoutumista? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin tammikuussa vastauksia Huomenta Suomessa.

Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri Masalin antoi lähetyksessä vinkkejä myös perinteisen kaurapuuron valmistamiseen sekä jauhelihan paistoon.

Hunajakanalla pannut pilalle

Masalin nimesi myös yhden yksittäisen ruoan, joka yleisimmin pilaa suomalaisten pannut: se on hunajamarinoitu broileri eli hunajakana.

Masalinin mukaan sokeri- ja soijapitoiset ruoat ovat yleisesti sellaisia, jotka herkästi palavat pannulla pohjaan.

– Öljy kyllä auttaa asiassa hieman.

– Hunajakana on varmaan yleisimpiä kanatuotteita nykypäivänä, niin ei sille voi mitään, että ihmiset tekevät sitten pannulle pahoja asioita.

Käytetään testituotteena

Koska tuote on niin yleinen ja samaan aikaan haastava, pannujen tuotekehityksessä käytetään sitä testituotteena. Hunajakanalla siis testataan erilaisten pannujen ominaisuuksia.

Masalin muistuttaa vielä, että lieden ja pannun oikeanlaista käyttöä on syytä myös opetella: esimerkiksi lieden turbomoodia kannattaa paistamisessa välttää. Se soveltuu Masalin mukaan lähinnä veden nopeaan keittämiseen.