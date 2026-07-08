Aleksander Stubb haluaa saada venäläiset neuvottelupöytään, mutta ei usko sen olevan vielä ajankohtaista.

Presidentti Aleksander Stubb edustaa Suomea Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa.

Stubb kertoi lehdistötilaisuudessa näkemyksensä Venäjän hyökkäyssodasta.

– Luulen, että näemme nyt tilanteen eskaloituvan. Toivon, että se kääntyy de-eskalaatioksi ja että venäläiset saadaan neuvottelupöytään. Tuloksia voi tulla, mutta en odota niitä tänään.

Stubbin mielestä Venäjä ei tule lopettamaan sotaa taloudellisista syistä tai sen vuoksi, että he menettävät sotilaita.

– He lopettavat sen, jos he kokevat, että kansalaiset alkavat kääntyä sotaa vastaan. Ja se on juuri se, mitä näemme tällä hetkellä.

Esimerkiksi bensapula on hyvin konkreettinen asia, joka näkyy nyt venäläisten arjessa.

– Mielestäni painostusta pitää jatkaa ja sitten aloittaa neuvottelut heidän kanssaan, Stubb summasi.