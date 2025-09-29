Helsinkiläiset kertovat turvattomuuden tunteen kasvaneen muuntohuumeiden äkillisen leviämisen myötä.

Helsingin Töölössä toimiva Töölö-seura on laatinut "asukkaiden hätähuudoksi" kutsumansa vetoomuksen kaupungille ja poliisille.

Samankaltainen kirjelmä on jo aiemmin lähtenyt Kallion kaupunginosasta. Helsingin pormestari Daniel Sazonov sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että erityisesti alfa-PVP-huumeen käytön lisääntyminen näkyy kaupungissa. Pormestari vaatii poliisilta ja sote-palveluilta yhteisiä toimia.

Töölössä kymmenen vuotta asuneen Elisa Pollarin mukaan ympäristö on muuttunut viime aikoina levottomammaksi.

– Kesällä oli aikamoinen hulina. Etenkin julkisten käymälöiden ympärillä pyörii porukkaa, jonka touhuista ei aina tiedä. Olen huomannut, että huumeiden käyttö on ehkä lisääntynyt, Pollari sanoo.

– Ja kun itsellä on lapsi, on joutunut katsomaan tarkemmin, missä liikkuu.

Pitkään Töölössä asunut Taru Mäkelä huomaa eron erityisesti katukuvassa.

– Kyllä se näkyy, että katukuva on muuttunut. Olen vuodesta 1962 täällä ollut, ja kyllä nyt on erilaista. Niitä "vanhan liiton juoppoja" on aina ollut Helsingin katukuvassa, mutta nyt ihmiset käyttäytyvät säpäkämmin ja oudommin, Mäkelä toteaa.

Mäkelän mielestä muutos liittyy osin Ruusulankadulla Töölössä sijaitsevaan Sininauhasäätiön asumisyksikköön.

Sininauhasäätiö on vuonna 1957 perustettu asunnottomuuteen ja päihdetyöhön keskittyvä yleishyödyllinen ja arvopohjainen säätiö. Sininauha oy on säätiön omistama tytäryhtiö.

Yhtiön verkkosivuilla todetaan, että ”Helsingin Töölössä Ruusulankadulla sijaitseva asumispalveluyksikkö tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaista tai toistuvaa asunnottomuutta sekä päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneille helsinkiläiselle.”

Konkreettisia ja vakavia tilanteita

Ruusulankadun yksikkö sijaitsee vain kivenheiton päässä Topeliuksenpuistosta, jonka ympärillä Töölö-seuran puheenjohtaja Matti Niiranen sanoo huumetilanteen erityisesti kärjistyvän.

Töölö-seura on lähettänyt viranomaisille vetoomuksen kaupunginosan kasvaneiden ongelmien takia. Vetoomuksen on Niirasen mukaan allekirjoittanut parisenkymmentä taloyhtiötä, paikallisia yrittäjiä sekä muita toimijoita.

– Tämä alfa-PVP-huume on lisännyt häiriöitä katukuvassa. Pikkurötöksiä, turvattomuuden tunnetta ja jopa väkivallan uhkaa on tullut entistä enemmän. Tämä vetoomus on asukkaiden hätähuuto, Niiranen tiivistää.

Niirasen mukaan viime aikoina on nähty konkreettisia ja vakavia tilanteita.

– Rappukäytäviin on murtauduttu, lapsiperheiden ovia on ryskytetty ja taloyhtiöiden pihoilta varastetaan polkupyöriä, hän luettelee.

– Yksi pienyrittäjä pahoinpideltiin niin, ettei hän uskalla enää avata kauppaansa.

Pormestari tunnistaa huolen

Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) myöntää, että tilanne on huolestuttava, kun hän kuulee Viiden jälkeen -ohjelmassa töölöläisten huolesta.

– Kyllähän se vastaa sitä viestiä, jonka kuulemme käytännössä päivittäin. Erityisesti alfa-PVP:n käytön lisääntyminen näkyy ja huolia tulee helsinkiläisiltä taloyhtiöiltä ja muilta toimijoilta.

Sazonov muistuttaa, että keskeinen vastuu järjestyshäiriöiden torjumisesta on poliisilla.

– On selvää, että huumekauppa ja järjestyshäiriöt vaativat poliisin työtä. On välttämätöntä, että Helsingin poliisilaitoksella on valtiolta riittävät resurssit.

Pormestari kertoo, että kaupungin puolella on jo käynnistetty nopeita toimia.

– Laitoin heti alkusyksystä liikkeelle valmistelun, jossa korostuvat sote-palvelut ja kaupunkiympäristön siisteys. Lisäksi olemme laatineet yhteistyöasiakirjan poliisin kanssa ja tiivistäneet yhteistyötä tulevaisuutta varten.

Sazonov sanoo jalkautuneensa itsekin poliisin mukana Helsingin yöhön joitakin viikkoja sitten.

– Olin Helsingin poliisipäällikön kanssa perjantai-iltana liikenteessä. Kyllä poliisi oli vahvasti katukuvassa läsnä ja reagoi hälytystehtäviin nopeasti ja määrätietoisesti.

Alfa-PVP yllätti viranomaiset

Alfa-PVP:n käytön kasvu näkyy jo jätevesitutkimuksissa. Sazonovin mukaan sen vaikutukset ovat poikkeuksellisen hankalia.

– Alfa-PVP näyttää olevan sellainen aine, että sen aiheuttama arvaamaton ja aggressiivinen käyttäytyminen on huomattavasti voimakkaampaa kuin monien muiden huumeiden. Tämä haastaa sekä poliisia että päihdetyön ammattilaisia.

Sazonov sanoo, että kaupunki on lisännyt resursseja huumevieroitukseen ja kuntoutukseen. Tavoitteena on, että apua tarvitsevat pääsevät palveluihin ilman viivytystä.

Sazonov painottaa, että ongelman ratkaiseminen vaatii laajaa yhteistyötä.

– Mikään yksittäinen toimi ei ratkaise. Ei poliisin aktiivisuuden lisääminen, ei valaistuksen tai siisteyden parantaminen, ei sote-palvelut yksinään. Tarvitaan näitä kaikkia yhdessä.

Töölöläiset odottavat nyt, että viranomaisten lupaukset näkyvät myös arjessa.

– Töölö on edelleen Suomen paras urbaani ympäristö, mutta koettu turvallisuuden tunne on heikentynyt. Se on otettava vakavasti, Matti Niiranen päättää.

