MTV seuraa olympialaisten päätöspäivän tapahtumia tässä artikkelissa. Suomalaisittain katseet kohdistuvat maastohiihtoladulle ja naisten päätöskilpailuun.

Päivän suomalaiset: klo 11.00 N maastohiihto, 50 km yhteislähtö (p): Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski

Olympialaisten seuranta sunnuntaina:

Kello 11.45: Niskanen saa väliaikahuudon ladun varresta: ero Stadloberiin on 18 sekuntia! Fosnäs hiihtää Niskasen kanssa edelleen peräkanaa.

Kello 11.40: Kolmantena hiihtävä Stadlober on 44 sekunnin päässä kärkikaksikosta. Itävaltalaisen ero takana tuleviin Niskaseen ja Fosnäsiin on sen sijaan pysynyt 23 sekunnissa. Matintalo on nyt kuudentena, eroa Niskaseen 16 sekuntia.

Kello 11.37: Vielä ei kärjestä ei vaihdeta suksia, mutta Jessie Diggins käy nappaamassa uuden parin alleen. Yhdysvaltalaisen kisa on menossa pahasti pipariksi, sillä uusi suksi ei luista entisen tapaan ja tahmea meno kaataa konkarin. Ei näytä nyt lainkaan hyvältä jenkin kannalta.

Kello 11.36: Johanna Matintalo on jäänyt MNiskasesta jo toistakymmentä sekuntia. Hän on seitsemäntenä. Krista Pärmäkoski hiihtää sijalla 27.

Kello 11.31: Niskanen ja Fosnäs ohittavat Digginsin! Niskanen näyttää olevan mainiossa vireessä. Eroa pronssisijasta kiinni pitävään Itävallan Stadloberiin on nyt runsaat 19 sekuntia. Tämä hiihtåä yksin, joten Niskanen ja Fosnäs voivat hyvinkin napata hänet kiinni melko piankin.

Kello 11.28: Weng ja Andersson vaikuttavat niin kovilta, että saavat tänään ratkoa kultamitalin kahdestaan. Jessie Diggins puolestaan on hyytymässä, ja Niskanen on lähellä saavuttaa yhdysvaltalaisen yhdessä Fosnäsin kanssa. Matintalo ja Simpson-Larsen eivät puiolestaan näytä pysyvän edellä mainittujen vauhdissa.

Kello 11.25: Anderssonin ja Wengin vauhtiin ei löydy tänään vastaajia. 8,5 kilometrin kohdalla tilanne pn tämä:

Ebba Andersson Heidi Weng +0,8s Teresa Stadlober +7,1 Jessie Diggins +25 Kristin Fosnäs +33,5 Kerttu Niskanen +34 Johanna Matintalo +35 Karoline Simpson-Larsen +37

Kello 11.21: Norjalaiset Karoline Simpson-Larsen ja Kristin Fosnäs hiihtävät nyt Niskasen ja Matintalon kanssa samassa porukassa. Kärki painaa nyt hirmuista vauhtia: Ebba Anderson ja Heidi Weng ovat lähteneet karkuun myös Jessie Digginsiltä. Suomalaisten ero kärkeen on valahtanut jo yli puoleen minuuttiin. Niskanen on kuudentena, Matintalo seitsemäntenä.

Kello 11.18: Kukaan kärkiporukasta ei lähde vaihtamaan suksia, kun kierretään stadionin väliaikapisteen ohi. Niskanen ja Matintalo ovat 7,2 kilometrin kohdalla runsaan 15 sekunnin päässä kärjestä.

Kello 11.11: Viisi kärkihiihtäjää lähtee irtiottoon! Niskasella ja Matintalolla nyt pieni ero tähän porukkaan, saavatko suomalaiset heidät kiinni? Ja rakoja syntyy myös kärjessäkin. Porukka repeää jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Kello 11.09: Kärkiryhmässä on mukana noin 13 hiihtäjää. Niskanen ja Matintalo ovat sijoilla viisi ja kuusi. Krista Pärmäkoski hiihtää omaa hiihtoaan ja lähtee varovasti uransa viimeiseen arvokilpailuhiihtoon. Hän on jäänyt jo 41 sekuntia kärjestä ja on 3,4 kilometrin kohdalla 30:s.

Kello 11.05: Ebba Anderson johdattaa joukkoa tällä hetkellä. Keli on liukas, ja Val di Fiemmessä on herätty pakkassäähän. Lämpö toki nousee auringon kanssa, joten saatetaan mennä plussan puolelle vielä kisan loppupuolella. Nyt hiihtäjät saavat mennä liukkailla ja jäisillä laduilla.

Suomalaisista Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo ovat tiukasti mukana kärkiryhmässä. Muita isoja nimiä keulilla Anderssonin lisäksi ovat Norjan Heidi Weng ja Astrid Öyre Slind ja Yhdysvaltojen Jessie Diggins.

Kello 11.01: Ja kilpailu on käynnissä!

Kello 10.55: Tervetuloa mukaan seuraamaan olympialaisten päätöspäivää! Tänään ohjelma alkaa naisten maastohiihdon 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailulla, jossa on mukana kolme sinivalkoista edustajaa.

Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo pitävät toivoa yllä suomalaismenestyksestä, ja Krista Pärmäkoski päättää kilpailussa upean arvokisauransa.

Ruotsin toivo lepää Ebba Anderssonin ja Emma Ribomin harteilla, kun kaksi suurinta tähteä Frida Karlsson ja Jonna Sundling ovat joutuneet jättämään kisan sairastelun vuoksi väliin.

Kilpailu alkaa kello 11.