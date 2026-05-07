Suomen viisuesityksestä julkaistiin video Euroviisujen Instagram-tilille.
Suomen euroviisuedustajien lavaharjoitukset Itävallan Wienissä ovat nyt takanapäin. Euroviisujen viralliselle Instagram-tilille julkaistiin keskiviikkona lavaharjoituksissa taltioitu klippi Suomen esityksestä.
Video näyttää Suomen esityksen alun. Aluksi kuvataan lähietäisyydeltä Pete Parkkosta, joka laulaa UMK-esityksestä tutun rippituolia muistuttavan sermin takana. Kuva käy lavan takaosassa viulua soittavassa Linda Lampeniuksessa ja palaa sitten takaisin Parkkoseen.
Esityksessä nähdään punaisia, välkkyviä valoja.
Julkaisu on kerännyt alle vuorokaudessa kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja toistatuhatta kommenttia. Somekansa vaikuttaa olevan haltioissaan kaksikon esityksestä.