Jesse Puljujärvi säkenöi Leijonien ykköstähtenä, kun Suomi hävisi Sveitsille voittomaalikisan jälkeen maalein 4–5 Ruotsin EHT-turnauksen avausottelussa.
Ottelu alkoi Suomen kannalta kehnosti, kun Lukas Frick vei Sveitsin johtoon puolentoista minuutin pelin jälkeen.
Toisessa erässä Sveitsi tuplasi johtonsa, mutta Leijonat nousi Puljujärven ja Saarijärven johdolla tasoihin.
Leijonat oli kuitenkin vielä kahdesti takaa-ajajana. Puljujärvi tasoitti päätöserässä illan toisella maalillaan tilanteeksi 4–4.
Ottelu eteni aina voittomaalikisaan asti, jossa Sveitsi oli kuitenkin lopulta parempi.
Barkov jäi ottelussa ilman tehopisteitä, mutta voittomaalikisassa hän puolestaan oli Suomen ainoa onnistuja. Muista uusista NHL-avuista Anton Lundell keräsi ottelussa kaksi syöttöpistettä.