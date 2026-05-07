Kolmipäiväiset poliisin huumekoirien SM-kisat 2026 käytiin Tampereella.

Kilpailu sisälsi erilaisia rasteja maastossa, ajoneuvossa ja sisätiloissa sekä tottelevaisuuskokeen, joista kerääntyneet yhteispisteet ratkaisivat voittajan. Kilpailuun osallistui 18 koirakkoa ympäri Suomen.

Huumausainekätköjen löytymisen lisäksi kisassa mitataan muun muassa koirakon nopeutta sekä koiran ja ohjaajan yhteistyön sujuvuutta.

Voitto Länsi-Uudellemaalle

Kokonaiskilpailun paras koirakko oli vanhempi konstaapeli Sami Söder ja koiransa Repe Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta. Voittaja sai mestaruustittelin lisäksi palkinnoksi komean pokaalin sekä säkillisen koiranruokaa.

Koiranohjaaja Söderin mukaan komeasti suoriutunut Repe saa vielä palkkioksi paljon lepoa sekä ison luun.

Toiseksi yhteispisteissä sijoittui Sami Hämäläinen ja Wänä Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta ja kolmanneksi Camilla Boman ja Yoda Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

