Israelilainen ihmisoikeusjärjestö kertoo, että aktivistien siirtäminen on aloitettu.

Gaza-avustuslaivueen aktivisteja on määrä evakuoida tänään Israelista. Qatarilaiskanava Al-Jazeeran mukaan Israel on jo aloittanut aktivistien poistamisen maasta.



Israelilainen ihmisoikeusjärjestö Adalah kertoi Al-Jazeeran mukaan, että Israel on aloittanut aktivistien siirtämisen. Adalahin mukaan valtaosa on jo viety Ramonin lentokentälle.



Global Sumud Flotillan mukaan Israel otti kiinni avustuslaivueesta 428 ihmistä yli 40 eri maasta. Suomalaisia on kolme.

Suomen ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä, että Israel pyrkii poistamaan kiinniotetut henkilöt Israelista todennäköisesti vielä tänään. Postauksessa kerrotaan, että ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystö jatkavat yhteydenpitoa asianomaisiin ja Israelin viranomaisiin.

Lisäksi ulkoministeriö kertoo tavanneensa Israelin suurlähettilään ja toistanut vaatimuksensa aktivistien kunnioittavasta kohtelusta, sekä oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamisesta.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä.



Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute.



Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys.