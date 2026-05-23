Vihreiden parhaillaan käynnissä olevassa puoluekokouksessa käsitellään muun muassa 45 puoluetoimijan aloitetta velkajarrusta irtautumisesta. Keskustelusta odotetaan vilkasta.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, ettei lähde spekuloimaan sillä, mitä velkajarrualoitteelle tulee puoluekokouksessa käymään.
– Mutta totta kai on ilmiselvää, että vihreä puoluejohto ja vihreä eduskuntaryhmä tekee osaltaan kaikkensa, jotta silloin kun taloutta vahvistetaan, sopeutetaan, niin se tehdään mahdollismman vihreiden arvojen pohjalta.
Lue myös: Vihreiden Sofia Virta: Tavoitteena voittaa Orpo
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen mukaan vihreiden kanta velkajarrua kohtaan on ollut alusta asti kriittinen.
– Lähdimme neuvotteluihin mukaan muuttamaan lopputulosta niin, että sopu olisi sellainen, että se turvaa mahdollisimman hyvin hyvinvointivaltion rahoituksen myös tulevaisuudessa.
Kaikki eduskuntapuolueet, paitsi vasemmistoliitto, sitoutuvat "velkajarruun" eli sopeuttamaan taloutta 8–11 miljardia euroa ensi vaalikaudella.
"Tavoitteet puolueessa ovat yhtenäisiä"
Tynkkynen sanoo, että tavoitteet vihreässä liikkeessä ovat täysin yhtenäisiä. Hänen mukaansa vihreiden sisällä ei ole minkäänlaisia risritiitoja poliittisten tavoitteiden suhteen.
Tynkkysen mukaan erilaisia näkemyksiä on puolestaan siitä, ollaanko velkajarrusovussa mukana vai ei. Hän sanoo, että asiasta päättää puoluekokous.
– Itse ajattelen niin, että velkajarru sopu on tehty, mutta se turkin pysyy muuttumattomana maailman tappiin asti, vaan sitä tullaan käsittelemään varmasti matkan varrella.