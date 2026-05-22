Espanjalaistoimittaja kuvailee Israelin pysäyttämän avustuslaivueen tapahtumia jopa väkivaltaisiksi.

Gazaan matkalla olleella kansainvälisellä avustuslaivueella mukana ollut espanjalaistoimittaja kertoo El País -lehdelle israelilaissotilaiden käyttäneen fyysistä väkivaltaa ja nöyryytystä aktivisteja kohtaan.

Lehti on julkaissut aluksella olleen toimittajansa silminnäkijäkuvauksen tapahtumista sen jälkeen, kun israelilaisviranomaiset olivat ottaneet kiinni avustuslaivalla kyydissä olleet aktivistit.

Espanjalaistoimittajan mukaan aktivisteja pidettiin polvillaan päät maassa ja heidän passejaan takavarikoitiin. Aktivistit vietiin israelilaiselle sotilasalukselle, jossa heidät kuljetettiin jonkinlaisiin metallisiin säilytystiloihin.

Espanjalaistoimittajan mukaan israelilaissotilaat löivät ja potkivat aktivisteja ja toisia kohti laukaistiin etälamauttimilla. Lisäksi aktivistien polvia ja nilkkoja tallottiin ja sukupuolielimiin tartuttiin kiinni.

– Paikalla olleen lääkärin suorittaman nopean laskennan perusteella pelkästään ensimmäisellä aluksella olleilla aktivisteilla oli ainakin 35 murtunutta kylkiluuta ja yli kymmenen henkilöä raportoi seksuaalisesta hyväksikäytöstä, toimittaja kertoo El Paísille.

Useita aktivisteja on toimittajan mukaan hoidettu myöhemmin Turkissa sairaalassa.

Toimittajaa itseään kohdeltiin kaltoin myöhemmin maissa.

– Poliisi asetti Israelin lipun eteeni ja toinen läimäytti minua kahdesti, toimittaja kertoo omasta kohtelustaan.