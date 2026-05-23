Usein eläimiä alueella kuvaava Jukka Pihlainen sanoo, ettei ole aiemmin todistanut yhtä suurta taistoa joutsenen poikasten välillä.

Tuusulan Jokelassa asuva Jukka Pihlainen pääsi todistamaan varhain lauantaiaamuna jotakin todella ainutlaatuista.

Seitsemän joutsenen poikasta yhtyi nimittäin "joukkotappeluun".

Yhteensä paikalla oli yhdeksän poikasta, joista kaksi jäi tappelun ulkopuolelle. Myös emo oli seuraamassa tilannetta, mutta ei tuntunut olevan tapahtumista moksiskaan.

– Emot ovat siinä kiltisti vieressä ja katsovat ja syövät. Eivät ne paljoa puutu, oikeastaan mitenkään, Pihlainen arvioi.

Noin puolentoista minuutin taisto

Alueella usein eri eläimiä kuvaava Pihlainen on kerryttänyt kokemusta myös joutsenten kuvaamisesta jo usean vuoden ajalta. Hän kertoo tuntevansa niiden liikehdinnän alueella hyvin.

Hän kertookin saapuneensa seuraamaan niiden liikehdintää lauantaina aamulla ennen kuutta, kun pesue oli vielä unten mailla.

Noin puolen tunnin odottelun jälkeen alkoi tapahtua.

– Ensin nousivat emot ja sitten poikaset alkoivat liikehtimään. Pian käynnistyi tämä joukkotappelu.

Ensin taisteluun ryhtyi kaksi poikasta. Myöhemmin mukaan liittyi vielä viisi. Videolla näkyy, kuinka kaksi muuta tyytyy seuraamaan tilannetta rauhallisesti hieman sivummalta.

Pihlainen kertoo kuvanneensa tapahtumia koko tilanteen keston. Yhteensä taistelua käytiin noin puolentoista minuutin ajan.

Pihlaisen mukaan poikasten kahakointi ei ole poikkeuksellista, mutta aiemmin hän ei ole todistanut näin suurta tappelua.

– Yleensä ne ovat vain kaksintaisteluita, mutta nyt tämä oli oikein joukkotaistelu.

– Laulujoutsen on taistelija, koko elämänsä ajan. Ne taistelevat yleensä reviireistä joka kevät. Se on näköjään pienenä aloitettava.