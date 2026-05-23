Tapaus sattui perjantaina iltapäivällä.
Itä-Suomen poliisin partio havaitsi Pieksämäentiellä Haukivuoren kohdalla henkilöauton perjantaina, joka ohitti huomattavaa ylinopeutta ajaen useita ajoneuvoja.
Poliisin mukaan autolle mitatuista keskinopeuksista suurin oli 165 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Auto pysäytettiin Mikkeliin Visulahden tuntumaan.
Henkilöauton kuljettajaksi selvisi mieshenkilö, joka puhalsi poliisin seulonta-alkometriin lukeman 1,06 mg/l eli noin 2,4 promillea.
Humalatilan tarkempaa selvittelyä jatkettiin poliisin mukaan verikokeilla.