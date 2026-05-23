Sitkeä suomalainen kipusi haastavan vuoren huipulle vatsataudista toipilaana.

Suomalainen vuorikiipeilijä Anni Penttilä on valloittanut 8 586 metrin korkeuteen nousevan Kanchenjunga-vuoren.

Kanchenjunga kohoaa Himalajalla Nepalin ja Intian rajalla. Suomen Alppikerho ry:n tilastojen mukaan Anni Penttilä on ensimmäinen suomalaisnainen ja kolmas suomalainen mainitun vuoren huipulla.

Penttilä nousi vuoren huipulle tänään aamuyöllä noin puoli kolmen aikaan.

Vatsatauti kuritti päiviä

Projekti ei ollut helppo, sillä Penttilä oli sherpa Mingma Jangbun kanssa paikoin jumissa huonon sään vuoksi, ja myöhemmin kovat tuulet estivät huiputusyrityksen.

– Tultiin alas ilman mitään tietoa, että päästäänkö yrittämään uudestaan, Penttilä kertoo MTV Uutisille viestitse.

Aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi, sai Penttilä sitkeän vatsataudin. Hän ripuloi vuoristossa kolme päivää ja tauti jatkui perusleirissä. Penttilä joutui syömään kaksi eri antibioottia ja runsaasti ripulilääke imodiumia ilman havaittavaa apua.