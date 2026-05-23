Maan alla oli räjähdyshetkellä yli 200 henkeä.
Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtionmedia. Yhdeksän ihmistä on yhä kateissa.
Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto.
Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantaiaamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta.
Kaivosonnettomuudet eivät ole Kiinassa tavattomia.